Правительство выделит более 100 млрд рублей на проект «Новатэка»
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из бюджета 103,6 млрд руб. в 2019–2022 гг. на строительство терминала «Утренний» для проекта «Новатэка» по сжижению газа «Арктик СПГ – 2». Еще 40,6 млрд руб. будут направлены из внебюджетных источников.
Согласно документу, Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие стало застройщиком объекта, «Росатом» – госзаказчиком. Госкорпорации вместе с Минфином и Минэкономразвития поручено обеспечить финансирование строительства.
Источники финансирования проекта неясны, отмечает «Коммерсантъ». В секретариате вице-премьера Максима Акимова газете сказали, что вопрос прорабатывается. Собеседник в одном из профильных ведомств заявил, что по 99,6 млрд руб. решения пока нет, так как Минфин не согласовывает такие дополнительные расходы бюджета. В марте РБК со ссылкой на источники писал, что Минфин предлагал перераспределить на проект «Новатэка» 112 млрд руб., предусмотренные на строительство участка высокоскоростной магистрали Москва – Казань.
«Арктик СПГ – 2» должен стать вторым арктическим СПГ-заводом «Новатэка». Проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Инвестиции в проект оцениваются в $20–21 млрд.