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Деньги на строительство части магистрали «Москва – Казань» могут пойти на проект «Новатэка»

Минфин предложил перераспределить 112 млрд руб., предусмотренные на строительство участка высокоскоростной магистрали «Москва – Казань», на проект «Новатэка», сообщает РБК. Речь идет о строительстве терминала «Утренний» для завода «Арктик СПГ – 2», рассказал изданию источник в аппарате правительства и подтвердил представитель министерства. Эти предложения ведомство направило в правительство в начале марта. Деньги нужны на покрытие дефицита финансирования строительства «Утреннего», рассказал представитель министерства.

Проект строительства терминала включен в федеральные программы «Северный морской путь» и «Морские порты России». Их целью является увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн т и мощности морских портов России до 1,3 млрд т к 2024 г., напоминает представитель ведомства.

Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт, не ответил на запрос РБК. Представитель госкомпании РЖД, лоббирующей проект «Москва – Казань», отказался от комментариев. Представитель «Новатэка» сообщил изданию, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 г.».

«Новатэк» уже частично ввел в эксплуатацию первый частный СПГ–завод на Ямале мощностью 17,4 млн т – «Ямал СПГ», сейчас компания достраивает его и готовится к строительству второго завода – «Арктик СПГ – 2» мощностью 19,8 млн т. К концу 2024 г. «Новатэк» планирует перевозить по Северному морскому пути 46,7 млн т, что составляет более 50% от цели в 80 млн т, предусмотренной майским указом президента.