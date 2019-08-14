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Кремль предсказал крах ВТО в случае выхода США из организации

Ведомости
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В случае выхода США из ВТО существование торговой организации окажется под вопросом, заявил журналистам в среду, 14 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Безусловно, существование системообразующей всемирной экономической организации после выхода крупнейшей экономики земного шара из нее будет под большим вопросом, это очевидно». В любом случае это внутреннее дело США, отметил Песков: «Россия является членом ВТО со всеми вытекающими последствиями».

В конце июля президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны принять меры для того, чтобы ВТО перестала признавать некоторые страны развивающимися. По мнению Трампа, ВТО использует устаревшее разделение между развитыми и развивающимися странами, что позволяет некоторым членам организации несправедливо получать преимущества на международной торговой арене. В качестве примера он привел Турцию, Мексику, Южную Корею и Гонконг. Особое внимание Трамп обратил на Китай, с которым США ведут торговую войну.

Если в течение 90 дней в этом вопросе не будет достигнут существенный прогресс, США в одностороннем порядке перестанут признавать такие страны развивающимися, пригрозил американский президент.

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Политика
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Сотрудники СК опрашивали задержанных под видом правозащитников «Агоры»

Ведомости
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Сотрудники Следственного комитета (СК) России под видом правозащитников «Агоры» опрашивали задержанных после акции протеста 10 августа, об этом сообщили в Facebook журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова и в Instagram маркетолог Зинаида Гилязова.

Девушки были задержаны в центре Москвы на пересечении Большой Лубянки и Сретенского бульвара, когда вместе шли на вечеринку после участия в согласованном митинге на проспекте Сахарова. Правоохранители досмотрели их сумки, нашли в одной из них свернутый плакат, после чего задержали девушек и доставили в ОВД «Котловка». Там им сообщили, что с ними хотят пообщаться правозащитники «Агоры», которые оказывают юридическую помощь. Они спрашивали задержанных о работе, семье и фотографировали их. Позже задержанные выяснили, что это были сотрудники СК. Поздно ночью их отпустили из ОВД, составив протоколы о нарушении установленного порядка проведения митинга.

«Нас обвиняют в участии в несанкционированной акции, которой не было на этой улице вообще в этот день», – отметила Максимова. Журналистка настаивает, что они не выкрикивали никаких лозунгов и не нарушали общественный порядок. «ОВД-инфо» ранее сообщало, что после митинга в ОВД «Котловка» работали сотрудники СК. «Ведомости» не располагают подтверждением этой информации от правоохранительных органов. В свою очередь руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем канале в Telegram, что у него нет подтверждения того, что сотрудники СК представлялись задержанным правозащитниками. «Все работающие с "Агорой" адвокаты – публичные персоны», – отметил он.

На проспекте Сахарова в Москве 10 августа прошел самый массовый за последние семь лет митинг – его посетили около 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники акции призывали освободить всех, кто был арестован на предыдущих протестных акциях, в том числе по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Единственным задержанным на митинге оказался сотрудник ФБК Борис Золотаревский, призвавший со сцены «прогуляться» после акции к администрации президента. Сразу после выступления Золотаревского задержали, а 12 августа арестовали на 30 суток.

Призыву Золотаревского последовали несколько сотен человек, добравшихся до метро «Китай-город». Там их ждали правоохранители, которые жестко задерживали протестующих. По данным МВД, было задержано 136 человек, по подсчетам «ОВД-инфо» – 256.

Задержания в центре Москвы после митинга на проспекте Сахарова

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Технологии
Новости

Mail.ru сообщила о переговорах по предустановке своего ПО на устройства Huawei

Ведомости
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Mail.ru Group ведет переговоры о предустановке своего программного обеспечения на устройства китайского производителя смартфонов Huawei, сообщила «РИА Новости» пресс-служба российской компании.

Она отметила, что Mail.ru заинтересована в том, чтобы ее продукты были представлены на максимальном количестве платформ. Компания открыта ко всем взаимовыгодным партнерствам, добавила пресс-служба.

В пресс-службе Huawei «РИА Новости» комментарий получить не удалось. Китайская компания не ответила и на запрос Reuters.

10 августа президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei Алекс Чанг рассказал, что китайская компания ведет с «Яндексом» переговоры о внедрении в смартфоны голосового помощника «Алиса».

В июне заместитель министра связи Михаил Мамонов сообщил, что ведомство готовит комплексное предложение по работе с Huawei и другими высокотехнологичными китайскими компаниями. В него, в частности, войдут отдельные предложения об использовании операционной системы «Аврора», разработанной «Ростелекомом», в оборудовании Huawei, отмечал Мамонов.

В августе Huawei презентовала собственную операционную систему Harmony.

Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список, запретив ей покупать компоненты и технологии американских производителей. Китайская компания также находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Alphabet Inc. – материнская компания Google – после этого приостановила сотрудничество с Huawei.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Зюганов призвал отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома

Ведомости
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Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов призвал главу Центризбиркома Эллу Памфилову снять с должности председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Интерфакс». Зюганов отметил, что лично обсуждал с Памфиловой вопрос об отставке Горбунова, который «изжил себя полностью». Однако она пока не спешит выразить Горбунову недоверие.

«Сидит 26 лет – и каждый раз натыкаемся на одни и те же грабли», – заявил Зюганов. По его мнению, если бы Горбунов и члены комиссии ответственно отнеслись к работе, члены партии «Коммунисты России» не оказались бы среди зарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Зюганов полагает, что члены этой партии не могли честно собрать 5000–6000 подписей в свою поддержку.

Памфилова 7 августа провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые потребовали отставки главы Валентина Горбунова. Она призналась, что у ЦИК давно есть претензии к работе Мосгоризбиркома, но пояснила, что не может прямым указанием отправить в отставку Горбунова. «Мы можем выразить недоверие», – говорила она, подчеркивая, что в любом случае вопрос о замене руководства комиссии будет решен только после выборов в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре.

Памфилова говорила, что Горбунов осведомлен о ее оценке его работы. Вопрос об отставке Горбунова обсуждался Памфиловой с мэром города Сергеем Собяниным полтора года назад, но тогда он не поддержал эту идею. «Но всему приходит конец. 26 лет – более чем достаточно», – отмечала Памфилова. По мнению председателя ЦИК, действиями Горбунова «была на пустом месте создана проблема, которая сейчас бьет по стране».

Кампания по выборам депутатов Мосгордумы сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Оппозиционеры пытались оспорить отказы в регистрации, но Мосгоризбирком не удовлетворил их жалобы. Восстановления права баллотироваться через суд добился только член партии «Яблоко Сергей Митрохин.

В Москве сразу несколько суббот подряд прошли митинги за допуск всех независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму: 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. Больше всего собрала последняя акция – около 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Все митинги, кроме первого, заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Как проходят митинги в Москве

Новости СМИ2
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Бизнес
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Бывшая жена Аркадия Ротенберга подала заявку на регистрацию бренда «Ротенберг»

Ведомости
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Бывшая жена миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья через собственное ИП подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». На это обратил внимание РБК, который отмечает, что дата рождения предпринимателя «Ротенберг Н. С.» совпадает с датой рождения экс-супруги бизнесмена.

С декабря 2018 г. Наталья Ротенберг, в частности, пытается зарегистрировать бренды Rotenberg и «Ротенберг». Под этими товарными знаками планируется производство парфюмерии, а также выпуск одежды и обуви, продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков.

Решения Роспатента по этим брендам пока нет. При этом, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Роспатент одобрил заявки на другие знаки Натальи Ротенберг, связанные с парфюмерией, косметикой и пищевым производством. По ее заявкам зарегистрированы, в частности, такие бренды, как «Наталья Ротенберг», Varvara, «Prince Albert Князь Альберт», The First Lady, Margo и The World of Aristocratka.

Представитель Аркадия Ротенберга не ответил на вопрос РБК, известно ли бизнесмену о намерениях бывшей жены.

Брак Натальи и Аркадия Ротенбергов продлился с 2005 по 2013 г. Бракоразводный процесс начался с решения мирового судьи судебного участка № 160 Тушинского района Москвы. Затем он продолжался в лондонском суде. Наталья Ротенберг пыталась добиться признания недействительным брачного договора – если бы иск был удовлетворен, она могла бы претендовать на половину состояния миллиардера. Процесс завершился в 2016 г. Как рассказывала The Bell сама Наталья Ротенберг, долей в бизнесе бывшего супруга она не получила, согласившись ограничиться недвижимостью и другим имуществом.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Песков прокомментировал инструкцию Минобрнауки по общению с иностранцами

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о приказе Минобрнауки, который ужесточает правила контактов российских ученых с их зарубежными коллегами. Представитель Кремля заявил, что не видел текста этого документа и ничего не знает о нем. При этом он отметил, что если журналисты верно процитировали приказ, то это выглядит как перебор.

Песков сказал, что необходимо проявлять определенную бдительность, ведь «зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют». Представитель Кремля добавил, что научно-промышленный шпионаж никто не отменял. Он может быть направлен против российских ученых, сказал Песков. При этом не надо создавать какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут, заключил он. Песков пообещал узнать подробности этого приказа в Минобрнауки.

В июле Минобрнауки разослало в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан, сообщил «Московский комсомолец». Приказ ведомства предписывает научным организациям уведомлять министерство о встрече с зарубежными коллегами за пять дней и предоставлять список участников встречи. После встречи ученые должны будут также составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.

На встрече с иностранцем должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны только с разрешения руководства, следует из документа.

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Политика
Новости

Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива»

Ведомости
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В офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации «Правовая инициатива», пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook.

По ее словам, в здание ворвались сотрудники ФСБ, которые заявили, что у них есть постановление суда на обыск помещений. «Они отобрали телефоны у сотрудников, сфотографировали их паспорта», – отметила Бабич. Затем они начали осмотр кабинета, где находится документация организации. Также они пытались проникнуть в кабинет директора НКО.

Сотрудники организации вызвали адвоката и отказались открывать кабинет директора без постановления суда. Позже сотрудникам организации вернули их телефоны, но силовики остаются в здании. Причины проведения обысков не называются. Комментариями со стороны правоохранительных органов по поводу обысков «Ведомости» пока не располагают.

Как отмечается на сайте организации, «Правовая инициатива» работает с 2000 г. и представляет в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) родственников лиц, исчезнувших, казненных, а также пострадавших от пыток и несправедливого судебного разбирательства. Правозащитники ведут дела, связанные с нарушением прав человека на Кавказе, в том числе на территории Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана.

Политика
Новости

В СКР подали жалобу на публикацию личных данных в анонимном Telegram-канале

Ведомости
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Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет (СКР) заявление о преступлении из-за публикации его личных данных в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор». Об этом он сам рассказал в Facebook.

По его словам, заявление было составлено с помощью адвоката правозащитной организации «Агора» и подано через электронную приемную. Волнов подчеркнул, что если СКР ему откажет, он обратится в Европейский суд по правам человека.

9 августа Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал данные около 3000 человек, в том числе задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа. На это обратило внимание издание «Медиазона». В базе содержались, в частности, паспортные данные и номера телефонов сотрудников «Медиазоны», Радио Свобода, «Медузы», «Таких дел», The Village, телеканала «Дождь», а также «МБХ медиа». Позже Telegram-канал сообщил, что администраторы мессенджера удалили базу данных.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Они сопровождались задержаниями сотен человек. После акции 27 июля СКР возбудил дело по ст. 212 (массовые беспорядки) и ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Финансы
Новости

Россияне перевели по системе быстрых платежей от ЦБ почти 16 млрд рублей

Ведомости
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C момента запуска системы быстрых платежей россияне совершили 1,74 млн операций на сумму 15,72 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.

Система быстрых платежей заработала в феврале текущего года. Ее оператором является Центробанк. Система позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Максимальная сумма перевода составляет 600 000 руб., но банки могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы.

В системе уже участвуют ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона». Присоединяться к системе быстрых платежей отказывается Сбербанк, на который приходится более 60% всех быстрых платежей. Его собственная система позволяет переводить деньги по номеру телефона внутри банка, а также между Сбербанком и его партнерами, среди которых «Тинькофф», Совкомбанк» и Webmoney. Перевод для партнеров стоит 1%.

Однако Госдума приняла поправки в закон, дающие ЦБ право требовать от банков участвовать в его системе быстрых платежей. Таким образом, Сбербанк могут вынудить присоединиться к системе. ЦБ рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые банки технологически будут в состоянии стать участниками системы.

Скоро в рамках системы будет доступна оплата товаров и услуг по QR-коду. Центробанк заявлял, что установит тариф 0,4% от суммы операции при оплате покупок по QR-коду в магазинах одежды, бытовой техники и супермаркетах. Предполагается, что внедрение системы быстрых платежей снизит издержки торговых точек в два-три раза по сравнению с действующими комиссиями за прием карт.

Политика
Новости

Правительство отказалось согласовать увольнение Кличко с поста главы администрации Киева

Ведомости
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Действующий состав правительства Украины не будет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с поста главы киевской городской государственной администрации. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь кабинета министров Роман Рябчук.

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко был обсужден с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», – подчеркнул он.

24 июля офис президента Украины Владимира Зеленского попросил правительство согласовать увольнение Кличко с поста главы администрации.

Кличко с июня 2014 г. занимает пост и мэра Киева, и главы городской администрации. Мэра Киева выбирают жители в ходе голосования, а главу администрации назначает и увольняет президент по представлению правительства.

В конце июля издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в киевской мэрии сообщило, что государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. Кличко не отрицал вызов на допрос, но подчеркивал, что информация о его нарушениях – «абсолютно раздутая чушь». «Это "дело" лопнет как мыльный пузырь», – подчеркнул он тогда.

Политика
Новости

Пропавший в Сирии лидер движения против рабства «Альтернатива» найден живым

Ведомости
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Пропавший в Сирии руководитель волонтерского движения «Альтернатива» Олег Мельников жив, но вынужден скрываться, сообщается на сайте волонтерского движения.

В материале отмечается, что местные банды, действующие под эгидой «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» – запрещенная на территории России террористическая организация), объявили награду за жизнь Мельникова. Поэтому он вынужден скрываться. Движению удалось точно удостовериться, что Мельников жив и задание его группы выполнено. Волонтеры движения занимались поиском и вызволением детей, оставшихся на территориях, неподконтрольных сирийскому правительству.

Движение «Альтернатива» ранее сообщило, что Мельников направился в приграничные районы Идлиба ночью 7 августа. На следующий день в 09.00 должен был состояться сеанс связи координаторов движения с Мельниковым и его группой, но они на связь так и не вышли. В резервное время с ними также связаться не удалось.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 августа заявила, что Россия запросила власти Сирии о судьбе пропавшего россиянина Олега Мельникова, а консульские сотрудники посольства России в Сирии выясняют обстоятельства его исчезновения.

«Альтернатива» – волонтерская правозащитная организация, занимающаяся освобождением людей из рабства. Она была основана в 2011 г. и за время своего существования помогла освободить более 1300 человек.

Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Интер РАО» выросла на 25%

Ведомости
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Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в первом полугодии 2019 г. выросла на 25,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Показатель вырос с 38,3 млрд до 47,9 млрд руб.

Выручка «Интер РАО» выросла на 13% до 520,5 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 31,5% до 78,1 млрд руб.

«Интер РАО» образовано в 1997 г. как дочерняя структура РАО «ЕЭС России», отвечающая за экспорт и импорт электроэнергии. В настоящее время – энергохолдинг, деятельность которого включает производство и сбыт энергии, международный энерготрейдинг, инжиниринг и экспорт энергооборудования, управление распределительными электросетями за рубежом. Акционеры компании – «Интер РАО капитал» (29,5%), «Роснефтегаз» (27,63%), ФСК ЕЭС (8,57%), остальное в свободном обращении (34,24%).

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