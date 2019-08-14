Кремль предсказал крах ВТО в случае выхода США из организации
В случае выхода США из ВТО существование торговой организации окажется под вопросом, заявил журналистам в среду, 14 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Безусловно, существование системообразующей всемирной экономической организации после выхода крупнейшей экономики земного шара из нее будет под большим вопросом, это очевидно». В любом случае это внутреннее дело США, отметил Песков: «Россия является членом ВТО со всеми вытекающими последствиями».
В конце июля президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны принять меры для того, чтобы ВТО перестала признавать некоторые страны развивающимися. По мнению Трампа, ВТО использует устаревшее разделение между развитыми и развивающимися странами, что позволяет некоторым членам организации несправедливо получать преимущества на международной торговой арене. В качестве примера он привел Турцию, Мексику, Южную Корею и Гонконг. Особое внимание Трамп обратил на Китай, с которым США ведут торговую войну.
Если в течение 90 дней в этом вопросе не будет достигнут существенный прогресс, США в одностороннем порядке перестанут признавать такие страны развивающимися, пригрозил американский президент.