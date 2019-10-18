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Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

«Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно», – сказала Набиуллина. По ее словам, обычно ЦБ предпочитает изменять ставку умеренным темпом. Однако актуальные данные об экономической ситуации и инфляции в стране могут повлиять на прогноз регулятора. Она отметила, что текущая инфляция составляет около 3,8%, что позволяет говорить о дальнейшем снижении ставки.

Кроме того, Набиуллина рассказала о факторах, которые позволят ускорить рост российской экономики. По ее словам, проводимая в России фискальная и монетарная политика должны этому способствовать.

«Мы считаем, что у бюджетной политики появится больший стимул, нормализация нашей монетарной политики окажет дополнительное положительное влияние на экономический рост», – подчеркнула она.

В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. – до 7%. Набиуллина 10 октября сообщила, что ЦБ в ближайшее время уточнит в сторону снижения прогноз по инфляции на 2019 г. Министерство экономического развития ожидает, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%.

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