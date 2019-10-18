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Экономика
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Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки

Ведомости
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Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

«Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно», – сказала Набиуллина. По ее словам, обычно ЦБ предпочитает изменять ставку умеренным темпом. Однако актуальные данные об экономической ситуации и инфляции в стране могут повлиять на прогноз регулятора. Она отметила, что текущая инфляция составляет около 3,8%, что позволяет говорить о дальнейшем снижении ставки.

Кроме того, Набиуллина рассказала о факторах, которые позволят ускорить рост российской экономики. По ее словам, проводимая в России фискальная и монетарная политика должны этому способствовать.

«Мы считаем, что у бюджетной политики появится больший стимул, нормализация нашей монетарной политики окажет дополнительное положительное влияние на экономический рост», – подчеркнула она.

В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. – до 7%. Набиуллина 10 октября сообщила, что ЦБ в ближайшее время уточнит в сторону снижения прогноз по инфляции на 2019 г. Министерство экономического развития ожидает, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%.

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Бизнес
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Спикер венесуэльского парламента опроверг планы передать PDVSA «Роснефти»

Ведомости
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Венесуэла не собирается передавать «Роснефти» контроль над своей государственной нефтедобывающей компанией PDVSA. Об этом «РИА Новости» сказал Диосдадо Кабельо, председатель национального учредительного собрания венесуэльского парламента.

«Нет, конечно, нет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможной передаче госкомпании. Он отметил, что у Венесуэлы хорошие отношения с «Роснефтью» и Россией, а президент Владимир Путин и руководитель «Роснефти» Игорь Сечин – лучшие друзья этой страны.

О том, что правительство Венесуэлы предложило «Роснефти» полный контроль над PDVSA, сообщила 16 октября венесуэльская газета El Nacional. По ее данным, в Москве предложение восприняли положительно.

PDVSA с января этого года находится под санкциями США. После введения ограничительных мер экспорт PDVSA упал на 40%. Условием для снятия санкций Вашингтон назвал уход президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объявление новых выборов. В начале июня минфин США ужесточил санкции в отношении PDVSA, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.

В сентябре венесуэльская госкомпания открыла представительство в Москве.

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Политика
Новости

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину и Макрону

Ведомости
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев недавно обратился с письмом к российскому президенту Владимиру Путину и его французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам – как правило, это краткое письмо. Некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, президенту Франции Макрону», – сказал он, не уточнив тему письма. По словам Горбачева, он не скрывает своего мнения по значимым вопросам. «Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», – добавил политик.

По его мнению, сейчас наступило тревожное время, когда на мировых лидерах лежит большая ответственность. Необходимо обратить внимание на такие опасные тенденции, как пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики, считает Горбачев. Он отметил, что России и США необходимо вести переговоры о нераспространении вооружений для поддержания стратегической стабильности.

Также Горбачев высказался об угрозе ядерной войны. По его словам, пока существует ядерное оружие, ничего исключать нельзя. Причиной мировой катастрофы может стать случайность или технический сбой. «Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать», – добавил Горбачев.

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Финансы
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Газпромбанк увеличит количество отделений на 25%

Ведомости
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Газпромбанк планирует открыть около 100 новых отделений по всей стране в следующем году, говорится в сообщении банка.

Инвестиции в открытие отделений банк не раскрывает, большая часть отделений будет на арендованных площадях. Сейчас у Газпромбанка открыто 400 отделений. Заместитель председателя правления банка Дмитрий Зауэрс объясняет увеличение отделений тем, что живое общение с клиентами до сих пор остается одной из важнейших составляющих для развития крупной банковской розницы, несмотря на цифровизацию.

На прошлой неделе совладелец Альфа-банка Петр Авен и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков поспорили о будущем банковских отделений. По мнению первого, людям необходимо живое общение, именно поэтому банковские отделения продолжат существовать. Второй же бизнесмен придерживается противоположной позиции: банковских отделений быть не должно.

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Политика
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Начальника полиции района Дорогомилово задержали по подозрению во взятке

Ведомости
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Начальника полиции в московском районе Дорогомилово задержали по подозрению в получении взятки в 3,5 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

В нем отмечается, что задержан и его заместитель – начальник отдела уголовного розыска. Оба задержаны при получении денег, подчеркивает ведомство.

От кого именно они получали взятку, МВД не уточнило. По предварительным данным министерства, деньги были «первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн руб.». Задержание произошло 17 октября в Москве.

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ФСБ начала следственные действия в УВД по Западному округу (ЗАО) Москвы.

По данным на сайте УВД, начальник отдела в Дорогомилово – Мераб Давитадзе. Задержанный начальник полиции – его заместитель.

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Политика
Новости

В интернете обнаружили кредитные истории более миллиона россиян

Ведомости
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В интернете в открытом доступе оказались кредитные истории более миллиона россиян. Об этом написал независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко в своем Twitter, обратил внимание «Коммерсантъ».

В своем сообщении Дяченко отметил, что кредитные истории получены из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». В разговоре с «Коммерсантом» он сообщил, что обнаружил открытую базу 10 октября, но она была проиндексирована специализированными поисковиками еще 28 августа. Владелец сервера не реагировал на попытки с ним связаться, рассказал Дяченко. Он сообщил о проблеме в БКИ, и база данных была закрыта. По его мнению, так как поисковики проиндексировали базу давно, то шансы, что ее кто-либо успел скачать, высокие.

По данным «Коммерсанта», изучившего информацию утекшей базы данных, ее название отсылает к микрофинансовой компании «Гринмани», выдававшей онлайн-займы. IP-адрес сервера ведет на служебную страницу сайта компании, использовавшуюся для тестирования. Основной ее объем – кредитные истории, свыше 1 млн записей, занимающих 52,5 Гб. В базе содержатся полные паспортные данные и другие документы заемщика, адрес регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, а также информация о кредитах и скоринговом балле.

В сентябре ЦБ исключил МФК «Гринмани» из реестра МФО за многочисленные нарушения. По итогам первого полугодия 2019 г. она занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов, свидетельствуют данные «Эксперт РА». Одной из причин исключения из реестра стало то, что она брала вознаграждение «за услугу по предоставлению сведений в бюро кредитных историй, оказывая которую, общество действовало исключительно в собственных интересах».

Гендиректор «Гринмани» Андрей Луцык сказал «Коммерсанту», что проводится проверка для выяснения «всей информации по данному случаю». По его словам, компания соблюдает все требования по хранению и обработке персональных данных. В «Эквифакс» заверили, что данные оттуда не утекали.

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Финансы
Новости

Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России

Ведомости
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Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России – отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк. Об этом рассказал РБК председатель совета директоров инвестгруппы в России Дмитрий Седов.

В настоящее время Goldman Sachs работает в России через два юрлица, которые попадают под регулирование ЦБ. Это ООО «Голдман Сакс», брокер и дилер, а также ООО «Голдман Сакс банк». Как отметил Седов, лицензии этих двух компаний во многом дублируют друг друга, при этом для каждой надо готовить отдельную отчетность для госорганов. Сокращение сотрудников не планируется, подчеркнул председатель совета директоров. По его словам, клиенты также не должны столкнуться с изменениями.

Отвечая на вопрос об экономической составляющей консолидации, Седов отметил, что у банка «есть оценка финансовой эффективности», но раскрывать ее не планируется, так как это цифры внутренней отчетности. Он добавил, что в масштабах российского бизнеса это значимая цифра, «ради нее стоило этот процесс начинать».

Goldman Sachs работает в России с конца 1990-х. Изначально, рассказал Седов, в России был создан брокер-дилер, а через несколько лет – банк, который также получил брокерскую и дилерскую лицензии. ЦБ в то время регулировал только работу банков, а брокеров и дилеров регулировала Федеральная комиссия по ценным бумагам (ФКЦБ, затем ФСФР, полномочия которой в 2013 г. были переданы ЦБ).

В мае этого года «дочка» Morgan Stanley – «Морган Стэнли банк» – объявила об уходе из России. Она сдаст банковскую, брокерскую и депозитарную лицензии и ликвидирует эти бизнес-подразделения. Оставшийся бизнес она переведет в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании: она будет оказывать консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости. Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в 2020 г.

Технологии
Новости

«Союзмультфильм» начал создавать образовательные программы для детсадов и школ

Ведомости
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«Союзмультфильм» начал создавать программы дополнительного образования для детских садов и школ с героями своих мультфильмов. Об этом «Коммерсанту» рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, студия уже разработала две образовательные программы. Одна из них – на основе образов мультсериала «Простоквашино» – посвящена «развитию социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста». Она проходит тестирование в 150 московских школах. Расходы на это взял на себя департамент образования Москвы, отметила Слащева. Департамент не ответил на запрос «Коммерсанта».

Вторая программа – с персонажами мультфильма «Монсики» – направлена на развитие эмоционального интеллекта. Ее готовят к внедрению, рассказала предправления студии.

Как отметила Слащева, эти и другие технологии «Союзмультфильма» планируется монетизировать через приобретение программ и брендированного инвентаря школами и детсадами. Кроме того, студия планирует запустить партнерскую программу с производителями детского инвентаря – раскрасок, пластилина – и получать часть доходов в образовательном направлении от продажи лицензий.

Через три – пять лет это направление будет составлять до 5% выручки компании, прогнозирует Слащева. В прошлом году выручка студии без учета субсидий составляла 194 млн руб. В 2019 г. ожидается 220 млн руб.

Ранее в октябре Слащева рассказала о том, что «Союзмультфильм» проводит ребрендинг. Студия получит новый логотип, а также слоганы, шрифты и айдентику – закрепленные правила изображения персонажей. Предправления отмечала, что ребрендинг должен помочь росту доходов от продажи медиаправ и лицензий, а также выходу на зарубежные рынки и созданию дочерних брендов.

Политика
Новости

Трамп подтвердил скорую отставку главы минэнерго США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о решении Рика Перри уйти с поста министра энергетики, сообщает Associated Press. Об отставке Перри Трамп сообщил во время своего визита в Техас. По его словам, это произойдет до конца года. «Он планирует заняться чем-то другим. Он потрясающий парень», – сказал Трамп журналистам. Имя преемника Пэрри президент не назвал.

Рику Перри 69 лет. С 2000 по 2015 г. он был губернатором Техаса. С марта 2017 г. – министром энергетики США. Перри – один из членов администрации Трампа, контактировавших с украинскими властями.

В октябре Associated Press со ссылкой на источник сообщало, что группа американских предпринимателей, связанных с Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов правления украинской нефтяной компании «Нафтогаз». В частности, в создании «дружественной команды» в «Нафтогазе» был заинтересован Перри. Он предлагал в совет директоров украинской компании американца.

Информация о попытках вмешательства в дела «Нафтогаза» появилась в результате политического скандала после телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Его подозревают в попытках надавить на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах.

Политика
Новости

Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

Ведомости
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Члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) собирают подписи под письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова председателем совета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект письма. Первым о возможной отставке Федотова написал «МК». Несколько источников «Ведомостей» подтвердили, что Федотов может покинуть СПЧ.

В письме члены Совета просят Путина продлить срок полномочий Федотова на время работы Совета в нынешнем составе. Сейчас под письмом подписались 28 из 50 членов СПЧ.

Бывший министр печати Федотов возглавляет СПЧ с 2010 г., 18 сентября ему исполнилось 70 лет. По закону «О государственной гражданской службе» максимальный возраст пребывания на ней – 65 лет, высшим чиновникам – до 70 лет, а помощникам и советникам руководителей – до окончания срока полномочий начальника. Бывший председатель Высшего арбитражного суда Вениамин Яковлев занимал пост советника президента вплоть до своей смерти в возрасте 86 лет, а нынешним помощникам президента Юрию Ушакову и Андрею Фурсенко соответственно 72 года и 70 лет.

Близкие к власти собеседники объясняют уход Федотова его возрастом, сами члены СПЧ называют это решение политическим. Федотов, Фадеев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказались от комментариев. Новым председателем (СПЧ) вместо Михаила Федотова может стать секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, сообщали «Ведомостям» источники. Указ президента об этом может выйти в ближайшие дни.

Политика
Новости

Курды согласились с решением Турции приостановить операцию в Сирии

Ведомости
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«Сирийские демократические силы» (SDF) заявили, что принимают решение Турции приостановить операцию в Сирии, сообщил командующий SDF Мазлум Абди, передает Reuters.

17 октября вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились о приостановке турецкой операции на 120 часов. По словам Абди, соглашение не позволит Турции достичь своих целей. Само соглашение касается территорий, ограниченных северными приграничными районами Сирии, проходящими между городами Рас-Аль-Айн и Таль-Абьяд, сказал он.

Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии 9 октября. Турецкие власти объясняли, что она проводится для борьбы против арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» и террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России). Анкара хочет вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. Важным условием прекращения огня стала договоренность о том, что курды сдадут оружие и оставят боевые позиции. Пенс не исключил, что по итогам договоренностей президент США Дональд Трамп отменит санкции, которые были введены в отношении Турции из-за военных действий.

Политика
Новости

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости
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Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года. Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда исключила из обвинения квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. В июне Пресненский районный суд также приговорил Захарченко к штрафу в 117 млн руб. и лишению звания. Эти наказания Мосгорсуд оставил без изменений.

Захарченко занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Он был задержан и арестован осенью 2016 г. Широкий резонанс дело получило после того, как в квартире его сводной сестры при обысках обнаружили более 8 млрд руб. в разных валютах.

16 октября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Следственный комитет России (СКР) расследует причастность Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат». Следователи считают, что вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а после в Швейцарию проводился в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД – группы «1520», а Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода средств. Адвокат Захарченко Александр Горбатенко на вопрос о связи его клиента с «делом ландромата» заявил, что ему об этом ничего не известно.

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