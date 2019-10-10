Центробанк готов быстрее смягчать денежно-кредитную политику

Андрей Гордеев / Ведомости

«Мы сейчас видим, что уже фактическая инфляция и устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали раньше», – сказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина журналистам на форуме Finopolis в Сочи (цитаты по «Интерфаксу»).

Инфляция складывается ниже прогнозов ЦБ. Последние три недели (данные Росстата до 7 октября) рост цен остается нулевым после трех недель дефляции по 0,1%. Годовая инфляция замедлилась до 3,9%, что даже ниже целевого уровня ЦБ в 4%. Последний раз годовая инфляция была ниже таргета в декабре 2018 г., затем росла из-за повышения ставки НДС с 18 до 20% и в марте достигла пика (5,3%), от которого начала снижение. Минэкономразвития в макропрогнозе в конце августа понизило прогноз инфляции с 4 до 3,8% на конец 2019 г., а затем еще снизило его – до 3,2%.

ЦБ тоже готов пересмотреть свой прогноз. «Инфляция сейчас складывается ниже, чем наши прогнозы. Мы будем уточнять в сторону снижения прогноз по инфляции до конца года, – заявила Набиуллина. – Проведем анализ факторов, которые повлияли на большее снижение инфляции, чем мы рассчитывали». Одним из самых значимых среди них она считает динамику бюджетных расходов: их кассовое исполнение, особенно по национальным проектам, отстает от запланированного.

Как именно будет смягчаться в связи с этим денежно-кредитная политика, Набиуллина не сказала: «Сейчас говорить о том конкретно, насколько будет снижена ставка, я бы воздержалась» – ЦБ рассматривает разные варианты. В сентябре он снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 7% годовых.

Это однозначный сигнал, что снижение ставок ускорится, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов, – может быть, он даже слишком агрессивно прозвучал. Он уверен в снижении ставки на ближайшем заседании 25 октября, но на 25 б. п. или на 50 б. п. – «пока непонятно».

Снижения на 25 б. п. ожидает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. Многие данные, включая инфляцию и деловую активность, свидетельствуют об отклонении от ожиданий вниз, объясняет он, кроме того, надо принимать во внимание внешние условия – многие ЦБ будут снижать или уже снизили ставки.

То, что ЦБ собирается менять прогноз инфляции на неопорном заседании в октябре, – это сильный сигнал, замечает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. Раньше он ждал снижения на 25 б. п. только в декабре, теперь – и в октябре. Аналитики «ВТБ капитала» также ожидают снижения на 25 б. п. и в октябре, и в декабре.

Некоторые эксперты настроены еще агрессивнее. Ставка в октябре может быть снижена сразу на 50 б. п., считает главный аналитик «БКС премьер» Антон Покатович. ЦБ выгоднее постепенно прощупывать условия на рынке, не согласен Шибанов, пока неясны шоки на нефтяном рынке из-за торговых споров США и Китая, не стоит, возможно, двигаться большими шагами.

Такие сигналы со стороны Банка России усиливают потенциал роста российского долгового рынка, отмечает Покатович: «Если участники рынка уверуют в агрессивность намерений ЦБ по снижению ставки, то в IV квартале мы можем увидеть еще одно ралли на рынке долга». Последствием роста долгового рынка также может стать определенное укрепление курса рубля, полагает он, прогноз на конец года – 65–67,5 руб./$ против ожидаемых ранее 66,5–68,5 руб./$.