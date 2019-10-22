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Счетная палата назвала 8 млрд рублей субсидий Северному Кавказу неэффективными

Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.

В 2017–2019 гг. регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) получили из федеральной казны 7,9 млрд руб. для инвестирования этих денег в корпорации развития регионов, которые отбирают инвестиционные проекты, необходимые для успешного социально-экономического развития края. Однако из 27 запланированных инвестпроектов в 2017–2018 гг. реализовано только девять, указывает Счетная палата. Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, так как и без государственной поддержки в этом федеральном округе создается около 70 000 рабочих мест ежегодно.

Претензии у аудиторов возникли и к механизму отбора инвестпроектов – он сложный, непрозрачный и связан с коррупционными рисками. За счет федерального бюджета происходит капитализация акционерных обществ, при этом федеральные органы власти не могут участвовать в их управлении и не имеют нужного опыта, пишет Счетная палата.

Согласно проекту федерального бюджета на 2020–2022 гг. в ближайшие три года из федерального бюджета на реализацию госпрограммы развития СКФО планируется потратить 39,6 млрд руб., в том числе 14,1 млрд – в 2020 г.

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