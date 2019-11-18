2 часа назад / Экономика

«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в Якутии

Ведомости
Ведомости

Президент Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Путин наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: «Ситуация созрела до реализации».

В этом же письме президент поручил правительству внести свои предложения по проекту, уточнил собеседник «Коммерсанта», знакомый с ходом оборота документа. В аппарате правительства не прокомментировали изданию эту информацию. Представитель президента Дмитрий Песков оперативно не ответил на запрос газеты.

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Экономика

По предварительной оценке, стоимость строительства моста составит 63,7 млрд руб., из которых 9,5 млрд — расходы инвестора. Основная часть суммы — капитальный грант на 54,2 млрд руб., из них 47,8 млрд руб. из федерального бюджета, 6,4 млрд руб. – из регионального. С НДС общая стоимость проекта оценивается в 82,9 млрд руб., расходы по уплате НДС ложатся на инвестора, чьи совокупные инвестиции, таким образом, составят 28,6 млрд руб., уточняет издание.

Якутск — единственный из крупнейших городов России, не имеющий круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. Зимой автотранспорт идет по зимнику, летом — на пароме. Стабильного сообщения между Восточной и Западной Якутией нет 152 дня в году. Если грант будет выделен, мост может быть построен к 2025 г. Предполагается, что легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1000–4000 руб. в зависимости от категории.

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