«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в Якутии

Якутск — единственный из крупнейших городов России, не имеющий круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. Зимой автотранспорт идет по зимнику, летом — на пароме. Стабильного сообщения между Восточной и Западной Якутией нет 152 дня в году. Если грант будет выделен, мост может быть построен к 2025 г. Предполагается, что легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1000–4000 руб. в зависимости от категории.