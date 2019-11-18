«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в Якутии
Президент Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Путин наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: «Ситуация созрела до реализации».
В этом же письме президент поручил правительству внести свои предложения по проекту, уточнил собеседник «Коммерсанта», знакомый с ходом оборота документа. В аппарате правительства не прокомментировали изданию эту информацию. Представитель президента Дмитрий Песков оперативно не ответил на запрос газеты.
По предварительной оценке, стоимость строительства моста составит 63,7 млрд руб., из которых 9,5 млрд — расходы инвестора. Основная часть суммы — капитальный грант на 54,2 млрд руб., из них 47,8 млрд руб. из федерального бюджета, 6,4 млрд руб. – из регионального. С НДС общая стоимость проекта оценивается в 82,9 млрд руб., расходы по уплате НДС ложатся на инвестора, чьи совокупные инвестиции, таким образом, составят 28,6 млрд руб., уточняет издание.
Якутск — единственный из крупнейших городов России, не имеющий круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. Зимой автотранспорт идет по зимнику, летом — на пароме. Стабильного сообщения между Восточной и Западной Якутией нет 152 дня в году. Если грант будет выделен, мост может быть построен к 2025 г. Предполагается, что легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1000–4000 руб. в зависимости от категории.