ВТБ и РФПИ войдут в «мощную группировку» в Якутии

РФПИ и ВТБ могут войти в проект строительства моста через реку Лену Антон Новодережкин / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ВТБ могут войти в проект строительства моста через реку Лену, сообщил через пресс-службу глава Якутии Айсен Николаев.

«Мы привлекли инвесторов высокого класса. Это крупнейшие структуры и институты развития России и Китая. Мы видим, что создается мощная группировка, которая намерена участвовать через концессионное соглашение в строительстве Ленского моста», – заявил Николаев.

Мост через Лену – один из крупнейших строительных проектов в республике. Предполагается, что он должен быть построен в районе Якутска. Ленский мост обеспечит автомобильное движение между Иркутском и Магаданом, а также свяжет федеральные трассы «Колыма», «Лена» и «Вилюй».

Кто из китайских компаний будет участвовать в проекте, Николаев не сказал. РФПИ ранее активно сотрудничал с китайскими фондами. Например, РФПИ и China Investment Corp. создали российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) еще в 2012 г. Он, в свою очередь, недавно стал акционером Совкомбанка. Кроме того, РФПИ в прошлом году объявлял о вхождении фонда экономического сотрудничества Китай - Евразия в консорциум претендентов на 16,1% акций нефтесервисной компании Eurasia Drilling.

Разговоры о необходимости моста через Лену идут уже достаточно давно, в 2013 г. Росавтодор даже объявил конкурс на его строительство. Но через год Минфин предложил отказаться и от строительства моста, и от подъездных дорог к нему, а деньги потратить на инфраструктуру Крыма, рассказывали «Ведомостям» чиновники и люди, знакомые с ходом обсуждения вопроса: полностью от проекта не отказались, но решили отложить его на период после 2020 г. В 2016 г. глава Якутии Егор Борисов (ушел в отставку в мае 2018 г.) называл самой кричащей проблемой мост через Лену.

Представитель Минэкономразвития говорит, что мост через Лену не вошел в план развития магистральной инфраструктуры.

Если мост будет построен, сократятся затраты на доставку товаров в отдаленные северные и арктические районы Якутии, объяснял Николаев, и 87% жителей республики получат круглогодичную транспортную доступность. Это оправдывает затраты на строительство, уверял он. По предварительным расчетам, строительство автомобильного моста через Лену оценивается в 70 млрд руб.

Сейчас преждевременно говорить о формате и условиях участия банка ВТБ в проекте, сообщил представитель банка, решение может быть принято только после детального анализа и оценки инвестиционных рисков.

В РФПИ отказались от комментариев.

«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития и Минтранс.

Мосты-рекордсмены в длину, высоту и по стоимости