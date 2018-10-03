ВТБ и РФПИ войдут в «мощную группировку» в Якутии
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ВТБ могут войти в проект строительства моста через реку Лену, сообщил через пресс-службу глава Якутии Айсен Николаев.
«Мы привлекли инвесторов высокого класса. Это крупнейшие структуры и институты развития России и Китая. Мы видим, что создается мощная группировка, которая намерена участвовать через концессионное соглашение в строительстве Ленского моста», – заявил Николаев.
Мост через Лену – один из крупнейших строительных проектов в республике. Предполагается, что он должен быть построен в районе Якутска. Ленский мост обеспечит автомобильное движение между Иркутском и Магаданом, а также свяжет федеральные трассы «Колыма», «Лена» и «Вилюй».
Кто из китайских компаний будет участвовать в проекте, Николаев не сказал. РФПИ ранее активно сотрудничал с китайскими фондами. Например, РФПИ и China Investment Corp. создали российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) еще в 2012 г. Он, в свою очередь, недавно стал акционером Совкомбанка. Кроме того, РФПИ в прошлом году объявлял о вхождении фонда экономического сотрудничества Китай - Евразия в консорциум претендентов на 16,1% акций нефтесервисной компании Eurasia Drilling.
Разговоры о необходимости моста через Лену идут уже достаточно давно, в 2013 г. Росавтодор даже объявил конкурс на его строительство. Но через год Минфин предложил отказаться и от строительства моста, и от подъездных дорог к нему, а деньги потратить на инфраструктуру Крыма, рассказывали «Ведомостям» чиновники и люди, знакомые с ходом обсуждения вопроса: полностью от проекта не отказались, но решили отложить его на период после 2020 г. В 2016 г. глава Якутии Егор Борисов (ушел в отставку в мае 2018 г.) называл самой кричащей проблемой мост через Лену.
Представитель Минэкономразвития говорит, что мост через Лену не вошел в план развития магистральной инфраструктуры.
Если мост будет построен, сократятся затраты на доставку товаров в отдаленные северные и арктические районы Якутии, объяснял Николаев, и 87% жителей республики получат круглогодичную транспортную доступность. Это оправдывает затраты на строительство, уверял он. По предварительным расчетам, строительство автомобильного моста через Лену оценивается в 70 млрд руб.
Сейчас преждевременно говорить о формате и условиях участия банка ВТБ в проекте, сообщил представитель банка, решение может быть принято только после детального анализа и оценки инвестиционных рисков.
В РФПИ отказались от комментариев.
«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития и Минтранс.
Мосты-рекордсмены в длину, высоту и по стоимости
Даньян-Куньшанский виадук (железнодорожный мост, часть Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороги)
Страна: Китай
Длина: 164,8 км
Открытие - июнь 2011
Стоимость: $8,5 млрд
Строительство моста началось в 2008 г. Виадук находится в Восточном Китае, между городами Нанкином и Шанхаем. Около 9 км моста проложено над водой. Самый крупный водоем, который пересекает мост, – озеро Янчэн в Сучжоу
Виадук Мийо (автомобильный мост)
Длина: 2,5 км
Страна: Франция
Открытие: декабрь 2004
Стоимость: 394 млн евро (по данным Thomson Reuters – $523 млн)
Строительство моста началось в 2001 г. Является последним звеном трассы, обеспечивающей высокоскоростное движение из Парижа в город Безье. Максимальная высота (опоры) составляет 343 м, что на 19 м выше Эйфелевой башни
Мост Гонконг-Чжухай-Макао (автомобильный мост)
Страна: Китай
Длина: 55 км
Открытие: 2018
Стоимость: $15,9 млрд (по данным Nikkei Asian Rewiev)
Строительство моста началось в 2009 г. Мост связывает Гонконг, Чжухай и Макао. Сооружение включает в себя подводный тоннель и три искусственных острова
Эресуннский мост (мост-тоннель)
Страна: Швеция, Дания
Длина: 7,8 км
Открытие: июль 2000
Стоимость: $3,8 млрд
Совмещённый мост-тоннель, включающий двухпутную железную дорогу и четырехполосную автомагистраль через пролив Эресунн. Это самая длинная совмещённая дорога и железнодорожный мост в Европе, соединяющие столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальмё. Мост соединяется с тоннелем «Дрогден» на насыпном острове Пеберхольм. 4-километровый тоннель представляет собой соединение 5 труб: две – для поездов, две – для автомобилей и одна – для аварийных ситуаций
Третий мост через пролив Босфор
Страна: Турция
Длина: 2,2 км
Открытие: август 2016
Стоимость: $3 млрд
Мост стал частью строящейся Северной Мармарийской окружной дороги общей протяженностью 257 км. Особенность моста – комбинированная конструкция: часть полотна поддерживается вантами, часть – вантами и тросами, середина главного пролёта подвешена на тросах. Мост считается самым широким висячим мостом в мире. Полос движения автомобилей – по 4 в каждую сторону (всего 8); кроме того, имеются две железнодорожные колеи
Мост-дамба через озеро Пончартрейн (автомобильный мост)
Страна: США
Длина: 38,4 км
Открытие: август 1956, май 1969
Стоимость: $76 млн
Считается одним из старейших мостов в мире – идея его постройки возникла ещё в XIX веке, но строительство началось в 1948 г. и завершено в 1956 г. До строительства моста Гонконг-Чжухай-Макао считался самым длинным мостом над водой в мире. Соединяет между собой города Мандевилл и Метайри в штате Луизиана. Сооружение состоит из двух параллельных мостов, первый из которых был открыт в 1956 г., второй – в 1969 г. Проезд по мосту платный, с 1956 г. его цена составляет $2. Ежегодный трафик увеличился с 50 000 машин в 1956 г. до 12 млн на сегодняшний день