Один из крупнейших частных банков станет немного государственным

РКИФ планирует купить миноритарный пакет Совкомбанка Евгений Разумный / Ведомости

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corp.) планирует купить миноритарный пакет Совкомбанка – об этом будет объявлено во время визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на человека, изучившего материалы к визиту. Это подтвердили «Ведомостям» два человека, знакомых с условиями сделки, и человек, близкий к одной из ее сторон.

Подробности сделки – размер доли РКИФа и сумма инвестиций – не раскрываются. Единственным акционером Совкомбанка является Sovco Capital Partners, основные бенефициары которого – братья Сергей и Дмитрий Хотимские. Представитель Совкомбанка от комментариев отказался, так же поступил Сергей Хотимский. Представитель РФПИ не ответил на запрос. Получить комментарии РКИФа в четверг вечером не удалось.

В марте Совкомбанк пополнил капитал за счет размещения двух выпусков субординированных облигаций на $250 млн. Это была клубная сделка, в ней участвовал ограниченный круг состоятельных частных российских инвесторов, среди которых были люди и из списка Forbes. Четверть бумаг выкупили акционеры банка. Анонсируя размещение облигаций, банк отмечал, что бумаги могут быть интересны тем, кто возвращает деньги из-за рубежа.

Банку был нужен капитал, чтобы «быть готовым к крупной сделке», говорил предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Вскоре банк объявил, что консолидирует 80% акций Росевробанка и объединится с ним. По оценке Совкомбанка, активы объединенного банка составят более 1 трлн руб., капитал превысит 100 млрд руб.

Совкомбанк давно заявил о сделке с Росевробанком и ее цели – наращивании компетенций по работе с малым и средним бизнесом, говорит аналитик «Эксперт РА» Станислав Волков. Многие российские компании привлекают китайских инвесторов – это некий тренд в рамках общей направленности, рассуждает он: «В нынешних условиях сложнее привлечь европейских инвесторов, а значит, партнеров надо искать на рынках менее политизированных, например в Китае».