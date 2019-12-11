Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Более трети россиян (35%) считают, что размер справедливой минимальной зарплаты должен быть выше 50 000 руб. Об этом говорится в подготовленном Общественной палатой исследовании «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», с которым ознакомилось «РИА Новости».