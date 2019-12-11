Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Более трети россиян (35%) считают, что размер справедливой минимальной зарплаты должен быть выше 50 000 руб. Об этом говорится в подготовленном Общественной палатой исследовании «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», с которым ознакомилось «РИА Новости».
Еще почти треть опрошенных (31%) назвала справедливым минимумом доход в размере 40 000–50 000 руб., пятая часть – 30 000–40 000 руб., 10% респондентов – 21 000–30 000 руб.
С неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах сталкиваются большинство россиян (60%). Неравенство в доступе к качественным медицинским услугам испытала половина респондентов, 38% опрошенных пожаловались на территориальное неравенство.
Снизить социальное неравенство возможно благодаря дополнительным усилиями государства, заявили 97% респондентов. По мнению россиян, этому также может поспособствовать снижение демонстративного потребления (91%), социальная ответственность бизнеса (80%), деятельность некоммерческих организаций и активистов (71%).