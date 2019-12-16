Строительство третьей очереди космодрома «Восточный» начнут в 2022 году

Технический комплекс «Восточного» будет универсальным, после достройки его можно будет использовать для монтажа ракет различных классов. «Если вы сравните с Байконуром, где каждый стартовый комплекс находится на огромной территории – до 40 км расстояние между ними, – то здесь все будет компактно», – отметил глава «Роскосмоса».