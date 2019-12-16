Строительство третьей очереди космодрома «Восточный» начнут в 2022 году
Строительство стартового комплекса для перспективной ракеты-носителя сверхтяжелого класса планируется начать на космодроме «Восточный» в 2022 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
«Создание стартового комплекса космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса», представленного Рогозиным, запланировано на 2022–2028 гг., отмечается в презентации. По словам главы «Роскосмоса», проектирование третьей очереди космодрома «Восточный» уже началось.
Технический комплекс «Восточного» будет универсальным, после достройки его можно будет использовать для монтажа ракет различных классов. «Если вы сравните с Байконуром, где каждый стартовый комплекс находится на огромной территории – до 40 км расстояние между ними, – то здесь все будет компактно», – отметил глава «Роскосмоса».
Российская сверхтяжелая ракета создается на основе блоков ракеты-носителя «Союз-5». Она будет иметь грузоподъемность 88 т и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 т на полярную окололунную орбиту. Летно-конструкторские испытания начнутся в 2028 г.
Предполагается, что ракета позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.