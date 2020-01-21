WSJ: Uber позволит некоторым водителям устанавливать самим цену поездки

Пилотная программа проходит в Калифорнии – штате, который в сентябре принял закон о трудовых правах фрилансеров и сдельных рабочих. Он предоставляет им те же права и социальные гарантии, что и сотрудникам по найму. Закон уже изменил принцип работы Uber в Калифорнии: в частности, до его принятия водители не могли посмотреть, куда хочет поехать пассажир, и не имели права отказаться от невыгодных заказов.