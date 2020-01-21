WSJ: Uber позволит некоторым водителям устанавливать самим цену поездки
Сервис заказа такси Uber тестирует функцию, позволяющую некоторым водителям увеличивать стоимость поездки вплоть до пятикратного, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в компании. Возможность доступна для части водителей из Калифорнии, работающих на маршрутах от аэропортов Санта-Барбары, Палм-Спрингс и Сакраменто.
Новая функция работает по принципу аукциона. Водители, участвующие в эксперименте, могут установить свою тарифную ставку – от 110% до 500% от ставки, рассчитанной Uber. После того как пользователь вызывает машину от аэропорта, система соединяет его с водителем, предложившим наименьшую цену.
Пилотная программа проходит в Калифорнии – штате, который в сентябре принял закон о трудовых правах фрилансеров и сдельных рабочих. Он предоставляет им те же права и социальные гарантии, что и сотрудникам по найму. Закон уже изменил принцип работы Uber в Калифорнии: в частности, до его принятия водители не могли посмотреть, куда хочет поехать пассажир, и не имели права отказаться от невыгодных заказов.
Uber систематически настаивает на том, что компания относится к сектору IT, а не к сектору перевозок, а ее водители – это «независимые третьи лица». Внесение закона в конгресс штата принудило Uber к альянсу с конкурирующим сервисом Lyft и службой доставки еды DoorDash. Три компании, полагающиеся на труд сдельных рабочих, суммарно потратят $90 млн на лоббирование петиции, которая выведет их из-под действия закона, сообщал New York Times в августе 2019 г.