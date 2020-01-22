Мишустин назначил бывших министров Топилина и Скворцову на новые должности
Премьер Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР), а бывшего министра здравоохранения Веронику Скворцову – главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Распоряжения опубликованы на сайте правительства.
Топилин и Скворцова стали министрами в 2012 г., когда правительство формировал премьер Дмитрий Медведев. В состав нового кабинета министров, сформированного Мишустиным, Топилин и Скворцова не вошли.
Новым министром труда в правительстве Мишустина стал Антон Котяков (был заместителем министра финансов Антона Силуанова), а министром здравоохранения был назначен Михаил Мурашко (возглавлял Росздравнадзор).
До Топилина председателем ПФР был Антон Дроздов, его Мишустин назначил заместителем министра финансов Антона Силуанова. До Скворцовой ФМБА руководил Владимир Уйба, он стал заместителем министра здравоохранения.