Минэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%
Минэкономразвития оценило рост ВВП России в 2019 г. в 1,4%. Такие данные приведены в докладе ведомства «Картина деловой активности. Январь 2020 года». Ранее Минэкономразвития ожидало роста ВВП России по итогам 2019 г. на уровне 1,3%. По итогам 2018 г. рост экономики России составил 2,5%.
По итогам IV квартала 2019 г. экономика страны выросла на 2,3% в годовом выражении. В III квартале прошлого года этот показатель составил 1,7%. «Высокие показатели урожая и стабильная обстановка в секторе животноводства обеспечили вклад сельского хозяйства в темпы роста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта (после околонулевого вклада в прошлом году)», – говорится в докладе министерства.
Вклад промышленности в 2019 г. оказался на уровне предыдущего года, торговли – сократился до 0,2 п. п. ( в 2018 г. 0,3 п. п.). «Замедление темпов роста наблюдалось как в сегменте розничной торговли, так и в сегменте оптовой торговли», – отмечается в документе.
В 2019 г. численность рабочей силы снизилась на 1% (792 200 человек) по сравнению с 2018 г. за счет снижения численности занятых и за счет уменьшения численности безработных (показатель сократился на 5,3%, на 193 700 человек. Уровень безработицы по итогам прошлого года составил 4,6%, снизившись по сравнению с 2018 г. на 0,2 п. п.
Ссылась на данные Росстата, Минэкономразвития также сообщило о росте в IV квартале 2019 г. денежных доходов населения в реальном выражении на 1,7% год к году. В III квартале 2019 г. этот показатель был на уровне 3,7%. Рост реальных располагаемых доходов населения в последнем квартале 2019 г. составил 1,1% (3,1% г/г в III квартале прошлого года). По итогам 2019 г. рост реальных доходов в целом составил 1,5% (1,1% годом ранее), реальных располагаемых доходов – 0,8% (0,1% в 2018 г.). «Результаты 2019 г. являются самыми высокими с начала формирования Росстатом данных по новой методике баланса денежных доходов и расходов», – отмечается в докладе.