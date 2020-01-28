Минэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%

Ссылась на данные Росстата, Минэкономразвития также сообщило о росте в IV квартале 2019 г. денежных доходов населения в реальном выражении на 1,7% год к году. В III квартале 2019 г. этот показатель был на уровне 3,7%. Рост реальных располагаемых доходов населения в последнем квартале 2019 г. составил 1,1% (3,1% г/г в III квартале прошлого года). По итогам 2019 г. рост реальных доходов в целом составил 1,5% (1,1% годом ранее), реальных располагаемых доходов – 0,8% (0,1% в 2018 г.). «Результаты 2019 г. являются самыми высокими с начала формирования Росстатом данных по новой методике баланса денежных доходов и расходов», – отмечается в докладе.