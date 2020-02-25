Минсельхоз рассказал о мерах по стабилизации ситуации на рынке сахара

Сахароперерабатывающие предприятия могут стабилизировать ценовую ситуацию в России, увеличив экспорт в страны ЕАЭС и за его пределы, заявил Минсельхоз. Ведомство отметило, что наибольшую перспективность показывают рынки Узбекистана и Китая, возможности российского экспорта на которые оцениваются в пределах от 500 000 до 700 000 т. Министерство уже снижает административные и таможенные барьеры для российских производителей, а также включает вопрос поставок российского сахара в повестку переговоров с другими странами.