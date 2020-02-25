Минсельхоз рассказал о мерах по стабилизации ситуации на рынке сахара
Сахароперерабатывающие предприятия могут стабилизировать ценовую ситуацию в России, увеличив экспорт в страны ЕАЭС и за его пределы, заявил Минсельхоз. Ведомство отметило, что наибольшую перспективность показывают рынки Узбекистана и Китая, возможности российского экспорта на которые оцениваются в пределах от 500 000 до 700 000 т. Министерство уже снижает административные и таможенные барьеры для российских производителей, а также включает вопрос поставок российского сахара в повестку переговоров с другими странами.
Для того чтобы повысить конкурентоспособность российского сахара, производители могут заключить экспортное соглашение, считает Минсельхоз. Возможность объединения крупных участников рынка будет рассматривать правительство, Федеральная антимонопольная служба уже внесла проект соответствующего постановления.
Низкая рентабельность производства сахара в России грозит приостановкой работы трех предприятий суммарной мощностью свыше 150 000 т, заявил накануне председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Кризис в отрасли случился после того, как увеличение производства сахара в России сверх внутреннего спроса в сезоне 2016/17 г. совпало со снижением мировых цен. Избытки сахара на складах привели к падению цен на внутреннем рынке. Сейчас оптовая цена сахара составляет рекордно низкие 20 руб./кг.