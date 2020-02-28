Правительство рассматривает снижение налога на труд
Вопросы, связанные со снижением налогов на труд рассматриваются, сказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями Совета Федерации. Здесь нужно быть аккуратными и взвешивать ситуацию, подчеркнул он, любое снижение – это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду.
О том, что правительство возобновило дискуссию о снижении социальных взносов, которую начинало правительство Дмитрия Медведева, рассказывали «Ведомостям» федеральные чиновники. Рассматриваются различные варианты снижения общей ставки – с 30 до 23–25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена, объясняли они, как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается.
Сейчас работодатели платят страховые взносы по ставке 30%. Если зарплата сотрудника превышает 1,29 млн руб. в год, ставка пенсионных взносов с суммы сверх этого порога снижается до 10%, а на социальное страхование – до нуля при зарплате свыше 900 000 руб.
В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%. Но в итоге провели только половину маневра – повысили НДС до 20%, чтобы оплатить национальные проекты президента Владимира Путина, а вот снижения нагрузки на труд бизнес так и не дождался. Она остается высокой и реформа может привести к обелению рынка труда, росту доходов населения и экономики, повышению ее конкурентоспособности, перечислял один из чиновников.
Именно необходимость обелять рынок труда была главным аргументом Минфина при обсуждении маневра в 2017 г. Это неизбежно будет происходить, зарплаты будут выходить из тени из-за ужесточения сбора налогов, нагрузка на бизнес вырастет, поэтому нужно опустить ставки взносов, объяснял тогда один из участвовавших в спорах чиновников. Министр финансов Антон Силуанов в 2017 г. оценивал серый фонд зарплат в 10 трлн руб., а дополнительные доходы бюджета от обеления экономики – в 500 млрд руб.