Индекс PMI промышленности еврозоны вырос до годового максимума
Индекс PMI промышленного производства стран еврозоны в феврале вырос до 49,2 пункта с 47,9 пункта в январе, свидетельствуют данные IHS Markit. Согласно им, показатель февраля не только стал максимумом за прошедший год, но и «ознаменовал второй месяц роста индекса подряд».
Промышленный индекс Франции в феврале снизился до 49,8 с 51,1 в январе. В Германии этот показатель вырос до 48 с январских 45,3, став максимальным за 13 месяцев. В обоих случаях аналитики ожидали сохранения индексов на уровне предварительной оценки – 49,7 пункта и 47,8 пункта соответственно. Отмечается, что промышленный PMI Греции в феврале достиг максимального значения за последние десять месяцев, а нидерландский – за последние тринадцать.
Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня – на снижение.