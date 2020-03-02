Индекс PMI промышленности еврозоны вырос до годового максимума

Промышленный индекс Франции в феврале снизился до 49,8 с 51,1 в январе. В Германии этот показатель вырос до 48 с январских 45,3, став максимальным за 13 месяцев. В обоих случаях аналитики ожидали сохранения индексов на уровне предварительной оценки – 49,7 пункта и 47,8 пункта соответственно. Отмечается, что промышленный PMI Греции в феврале достиг максимального значения за последние десять месяцев, а нидерландский – за последние тринадцать.