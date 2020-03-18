NYT: Белый дом предлагает выплатить американцам $500 млрд

Программа помощи малому бизнесу предусматривает возможность для каждой компании со штатом 500 и меньше человек получить кредит на выплату зарплаты в течение шести недель (на сумму до $1540 на сотрудника) при условии, что она продолжит платить зарплаты в течение восьми недель после получения кредита.