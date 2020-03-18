NYT: Белый дом предлагает выплатить американцам $500 млрд
Администрация президента США обсуждает с конгрессменами план помощи экономике, который предусматривает выделение $500 млрд для непосредственных выплат американцам и еще $300 млрд – на поддержку малого бизнеса. Об этом говорится в предложении министерства финансов, которое рассматривает ряд членов Конгресса, с ним также знакомы некоторые лоббисты, пишет The New York Times, которая ознакомилась с копией документа.
Минфин просит разрешить в два этапа, 6 апреля и 18 мая, направить американцам по $250 млрд. Платежи будут фиксированными и зависеть от размера и доходов семей, говорится в документе.
Программа помощи малому бизнесу предусматривает возможность для каждой компании со штатом 500 и меньше человек получить кредит на выплату зарплаты в течение шести недель (на сумму до $1540 на сотрудника) при условии, что она продолжит платить зарплаты в течение восьми недель после получения кредита.
Совокупный пакет финансовой помощи составит $1 трлн. Он также включает $50 млрд обеспеченных кредитов авиаотрасли и еще $150 млрд обеспеченных или гарантированных государством кредитов компаниям других секторов, пострадавшим от кризиса.