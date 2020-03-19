Мишустин снизил для туроператоров размер взноса в резервный фонд до 1 рубля
Премьер Михаил Мишустин снизил для туроператоров размер взноса в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» до 1 руб. на 2020 г., говорится в распоряжении правительства.
Такое решение принято для урегулирования ситуации, сложившейся на российском туристском рынке в результате распространения коронавируса и закрытия ряда туристических направлений. Под исключение попадают туроператоры и юрлица, которые до вступления в члены объединения туроператоров не работали в сфере выездного туризма.
Туроператоры в сфере выездного туризма обязаны вносить средства в общий резервный фонд «Турпомощи». В чрезвычайных ситуациях эти средства могут быть использованы для возвращения туристов из-за рубежа. Фонд формируется за счет ежегодного взноса. Его размер равен 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год.
Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) заявила, что обратится в Минэкономразвития и Минтранс с просьбой поддержать турбизнес из-за ситуации с коронавирусом. 18 марта Мишустин объявил о мерах поддержки турбизнесу. Он пообещал освободить компании от этого взноса. Кроме того, туристические компании получат налоговые каникулы до мая.