Мишустин снизил для туроператоров размер взноса в резервный фонд до 1 рубля

Такое решение принято для урегулирования ситуации, сложившейся на российском туристском рынке в результате распространения коронавируса и закрытия ряда туристических направлений. Под исключение попадают туроператоры и юрлица, которые до вступления в члены объединения туроператоров не работали в сфере выездного туризма.