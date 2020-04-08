Путин поручил правительству и ЦБ разработать новые меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ в течение пяти дней разработать дополнительную программу поддержки бизнеса. По словам президента, программа должна позволить компаниям «максимально сохранять занятость и доходы сотрудников».
Во время своего обращения к нации 25 марта Путин объявил о мерах поддержки для бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, он предложил предоставить отсрочку малому и среднему бизнесу по всем налогам, кроме НДС, а также по кредитам на ближайшие шесть месяцев. Кроме того, размер страховых взносов для бизнеса будет снижен с 30 до 15%. Эта мера вводится бессрочно.
2 апреля Путин объявил весь апрель нерабочим месяцем. По оценкам аналитиков ЦМАКПа, одна только неделя режима самоизоляции (без учета антикризисных мер) обошлась экономике в 20% ВВП, или почти в 18 трлн руб. в ценах 2018 г. Источники «Ведомостей» говорили, что новую помощь получит малый и средний бизнес, остальные компании – только точечные меры поддержки. Опрошенные «Ведомостями» сотрудники и владельцы компаний жаловались, что бизнесу для преодоления кризиса недостаточно ни кредитов на зарплаты, ни отраслевых мер поддержки.