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Президент Мексики объявил о готовности страны сократить добычу нефти

Ведомости

Мексика и США договорились о том, чтобы разделить обязательства Мексики по сокращению добычи нефти, передает Reuters слова президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора. Он сказал, что США готовы дополнительно сократить суточную добычу на 250 000 баррелей, Мексика при этом сократит добычу на 100 000 баррелей в сутки.

Мексика – единственная страна ОПЕК+, которая по итогам встречи 9 апреля не согласилась на сокращение добычи. Другие страны предлагали ей снизить добычу на 400 000 баррелей в сутки, до 1,68 млн баррелей. Мексика же готова была сократить добычу вчетверо меньше, на 100 000 баррелей в сутки, передавал Reuters заявление министра энергетики Росио Нале.

9 апреля страны ОПЕК+, за исключением Мексики, договорились совместно сократить суточную добычу нефти на 10 млн баррелей вплоть до 30 июня. По предварительным условиям, ограничения постепенно будут ослабляться: с июля до декабря 2020 г. страны, участвующие в соглашении, должны будут сократить добычу на 8 млн баррелей в сутки от стартового показателя, а с 1 января 2021 г. до 30 апреля 2022 г. — на 6 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных