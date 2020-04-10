Президент Мексики объявил о готовности страны сократить добычу нефти

9 апреля страны ОПЕК+, за исключением Мексики, договорились совместно сократить суточную добычу нефти на 10 млн баррелей вплоть до 30 июня. По предварительным условиям, ограничения постепенно будут ослабляться: с июля до декабря 2020 г. страны, участвующие в соглашении, должны будут сократить добычу на 8 млн баррелей в сутки от стартового показателя, а с 1 января 2021 г. до 30 апреля 2022 г. — на 6 млн.