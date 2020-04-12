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Эксперты ВЭБа спрогнозировали падение реальных доходов россиян на 17,5%

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Российская экономика во II квартале может упасть на 18% из-за режима самоизоляции и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян ‒ на 17,5%, сообщает РБК со ссылкой на прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Аналитики ожидают, что это будет низшая точка спада, после которой начнется восстановление.

По итогам всего года сокращение ВВП составит 3,8%, ожидают эксперты, а в 2021 г. экономику ждет быстрое восстановление и рост на 4‒4,8%. Это оптимистичный сценарий, который станет возможным только при реализации всего пакета антикризисных мер, пояснил РБК главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. В противном случае период восстановления может затянуться, отметил он.

Больше всего из-за карантинных мер пострадают гостиничный бизнес и сфера общественного питания (-22,2%), культура и спорт (-21,2%), транспорт (-10,6%), оптовая и розничная торговля (-4,3%), говорится в прогнозе.

Реальные располагаемые расходы россиян по итогам года сократятся на 6,5%, до минимума с 2014 г., полагает ВЭБ. Уровень безработицы может подскочить до 7% после 4,7% в 2019 г. Пика безработицы эксперты ожидают во II квартале 2020 г.

Ранее по теме: Антикризисных мер мало для спасения экономики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных