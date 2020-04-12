Эксперты ВЭБа спрогнозировали падение реальных доходов россиян на 17,5%

По итогам всего года сокращение ВВП составит 3,8%, ожидают эксперты, а в 2021 г. экономику ждет быстрое восстановление и рост на 4‒4,8%. Это оптимистичный сценарий, который станет возможным только при реализации всего пакета антикризисных мер, пояснил РБК главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. В противном случае период восстановления может затянуться, отметил он.