Транспортной отрасли России пообещали снизить налоговую нагрузку в кризис
Министерство транспорта направило в правительство предложения о новых мерах поддержки отрасли. В их число вошли снижение налоговой нагрузки и облечение доступа к кредитам. Сама поддержка теперь распространится на грузовой автотранспорт, городской электротранспорт, вокзалы и автостанции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подготовленный Минтрансом.
Документ является дополнением к первому пакету мер поддержки транспортной отрасли. Министерство предлагает освободить от утилизационного сбора международных автоперевозчиков, которые приобрели автобусы и грузовики класса «Евро-6», которые не производятся в России. Предлагается также субсидировать проценты по лизингу и кредитам владельцам пассажирских автобусов и 80% стоимости тахографов для них покрывать за счет уменьшения сумм страховых взносов в Фонд социального страхования. В числе предложенных мер – нулевая ставка налога на добавленную стоимость для внутренних и международных автоперевозок, которые совершены в России.
Регионам рекомендуется отменить в 2020 г. земельный, имущественный и транспортный налоги, а также не взимать арендную плату с владельцев автовокзалов, автостанций, грузовиков, автобусов и городского электротранспорта. Минтранс намеревается снять лимит в 50% на вычет убытка из налога на прибыль будущих периодов для авто- и авиаперевозок, электротранспорта, метро и вокзалов и снизить ставку страховых взносов доя 15% от фонда оплаты труда на 2020–2022 гг.
Для авиаперевозок предлагается обнулить НДС на все внутренние рейсы до 2030 г. с первого апреля. Страховые взносы для фонда оплаты труда экипажей воздушных судов предлагается снизить с 22% до 10% по обязательному пенсионному страхованию, с 5,1% до 2% – по обязательному медицинскому страхованию, с 2,9% до 2% – на оплату больничных листов и декретных отпусков. Общую ставку страховых взносов для аэропортов – снизить с 30% до 7,6% в 2020–2022 гг.
Льготу по налогу на прибыль Минтранс готов установить в размере инвестиций в реконструкцию и строительство аэропортов, на Дальнем Востоке – на 100% финансировать объекты за счет средств ВЭБа. Транспортный налог предлагается отменить для лизинговых компаний, снизив тем самым размер лизинговых платежей, налог на имущество – для воздушных судов из российского реестра. Банк России Минтранс просит минимизировать требования по резервам и обеспечению кредитов для авиакомпаний и аэропортов.