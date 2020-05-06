Транспортной отрасли России пообещали снизить налоговую нагрузку в кризис

Документ является дополнением к первому пакету мер поддержки транспортной отрасли. Министерство предлагает освободить от утилизационного сбора международных автоперевозчиков, которые приобрели автобусы и грузовики класса «Евро-6», которые не производятся в России. Предлагается также субсидировать проценты по лизингу и кредитам владельцам пассажирских автобусов и 80% стоимости тахографов для них покрывать за счет уменьшения сумм страховых взносов в Фонд социального страхования. В числе предложенных мер – нулевая ставка налога на добавленную стоимость для внутренних и международных автоперевозок, которые совершены в России.