Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Минприроды разработало план по внедрению раздельного сбора мусора

Ведомости

Минприроды разработало дорожную карту по внедрению раздельного сбора мусора в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на этот проект. Ведомство, в частности, предлагает снизить стоимость или сделать бесплатным вывоз мусора для россиян, которые сортируют свои отходы, а вывозящим мусор компаниям хотят запретить смешивать отсортированные отходы.

Чтобы стимулировать людей и бизнес раздельно собирать, отвозить и утилизировать отходы, Минприроды предлагает освободить от НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а также освободить от НДФЛ физических лиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторичного сырья. К IV кварталу 2020 г. министерство планирует внести в закон «Об отходах производства и потребления» понятие «вторичные ресурсы» и установить к ним требования, чтобы разграничить обращение с обычным мусором и отходами, подлежащими переработке, пишет «Коммерсантъ».

Внедрять раздельный сбор мусора Минприроды планирует «в рамках пилотных регионов». За чей счет предполагается реализовать эту инициативу, по данным газеты, из документа непонятно, там лишь говорится о закупке контейнеров за счет средств экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных