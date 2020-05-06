Минприроды разработало план по внедрению раздельного сбора мусора
Минприроды разработало дорожную карту по внедрению раздельного сбора мусора в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на этот проект. Ведомство, в частности, предлагает снизить стоимость или сделать бесплатным вывоз мусора для россиян, которые сортируют свои отходы, а вывозящим мусор компаниям хотят запретить смешивать отсортированные отходы.
Чтобы стимулировать людей и бизнес раздельно собирать, отвозить и утилизировать отходы, Минприроды предлагает освободить от НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а также освободить от НДФЛ физических лиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторичного сырья. К IV кварталу 2020 г. министерство планирует внести в закон «Об отходах производства и потребления» понятие «вторичные ресурсы» и установить к ним требования, чтобы разграничить обращение с обычным мусором и отходами, подлежащими переработке, пишет «Коммерсантъ».
Внедрять раздельный сбор мусора Минприроды планирует «в рамках пилотных регионов». За чей счет предполагается реализовать эту инициативу, по данным газеты, из документа непонятно, там лишь говорится о закупке контейнеров за счет средств экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду.