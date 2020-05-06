Минприроды разработало план по внедрению раздельного сбора мусора

Чтобы стимулировать людей и бизнес раздельно собирать, отвозить и утилизировать отходы, Минприроды предлагает освободить от НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а также освободить от НДФЛ физических лиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторичного сырья. К IV кварталу 2020 г. министерство планирует внести в закон «Об отходах производства и потребления» понятие «вторичные ресурсы» и установить к ним требования, чтобы разграничить обращение с обычным мусором и отходами, подлежащими переработке, пишет «Коммерсантъ».