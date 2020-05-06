Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Экономическая активность в России упала за месяц на треть

Ведомости

Экономическая активность в конце апреля упала на 33% по сравнению с уровнем, который был до объявления нерабочих дней. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании по мерам поддержки экономики и населения из-за коронавируса. 

Расчет ведется на основе шести оперативных показателей — потребление электроэнергии, перевозки грузов (по информации системы «Платон»), погрузки на железнодорожном транспорте, оборота предприятий торговли и услуг (по информации контрольно-кассовой техники), экспорта и импорт товаров (по оперативной информации таможни). 

Так, снижение электропотребления по итогам трех «нерабочих» недель в период самоизоляции (с 30 марта по 21 апреля, без учета субботы и воскресенья), составило 3,5%, что соответствует падению среднесуточной экономической активности на 10,3%. 

Снижение фиксируют и другие индексы. Так, до минимального уровня с 1997 г. в апреле упал индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России — 31,3 пункта против 47,5 в марте. Это связано с самоизоляцией и закрытием заводов из-за коронавируса, повлиявших на спрос клиентов — новые заказы и экспортные продажи падали беспрецедентно, отмечалось в исследовании. Отклонение входящих платежей от «нормального» уровня с 20 по 24 апреля составило 20,8%, оценил Центробанк: увеличилось отклонение в производстве продуктов питания, розничной торговле и операциях с недвижимым имуществом. 

Снижение показали все составляющие, учтенные министерством, уточнил Решетников. Дополнительно оценивается и степень закрытости регионов — на сегодня ограничена работа компаний, на которых сосредоточено 28% рабочих мест, добавил он.​

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных