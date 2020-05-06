Экономическая активность в России упала за месяц на треть

Снижение фиксируют и другие индексы. Так, до минимального уровня с 1997 г. в апреле упал индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России — 31,3 пункта против 47,5 в марте. Это связано с самоизоляцией и закрытием заводов из-за коронавируса, повлиявших на спрос клиентов — новые заказы и экспортные продажи падали беспрецедентно, отмечалось в исследовании. Отклонение входящих платежей от «нормального» уровня с 20 по 24 апреля составило 20,8%, оценил Центробанк: увеличилось отклонение в производстве продуктов питания, розничной торговле и операциях с недвижимым имуществом.