Экономическая активность в России упала за месяц на треть
Экономическая активность в конце апреля упала на 33% по сравнению с уровнем, который был до объявления нерабочих дней. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании по мерам поддержки экономики и населения из-за коронавируса.
Расчет ведется на основе шести оперативных показателей — потребление электроэнергии, перевозки грузов (по информации системы «Платон»), погрузки на железнодорожном транспорте, оборота предприятий торговли и услуг (по информации контрольно-кассовой техники), экспорта и импорт товаров (по оперативной информации таможни).
Так, снижение электропотребления по итогам трех «нерабочих» недель в период самоизоляции (с 30 марта по 21 апреля, без учета субботы и воскресенья), составило 3,5%, что соответствует падению среднесуточной экономической активности на 10,3%.
Снижение фиксируют и другие индексы. Так, до минимального уровня с 1997 г. в апреле упал индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России — 31,3 пункта против 47,5 в марте. Это связано с самоизоляцией и закрытием заводов из-за коронавируса, повлиявших на спрос клиентов — новые заказы и экспортные продажи падали беспрецедентно, отмечалось в исследовании. Отклонение входящих платежей от «нормального» уровня с 20 по 24 апреля составило 20,8%, оценил Центробанк: увеличилось отклонение в производстве продуктов питания, розничной торговле и операциях с недвижимым имуществом.
Снижение показали все составляющие, учтенные министерством, уточнил Решетников. Дополнительно оценивается и степень закрытости регионов — на сегодня ограничена работа компаний, на которых сосредоточено 28% рабочих мест, добавил он.