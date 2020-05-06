ЦБ прогнозирует дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП

Дефицит федерального бюджета правительство будет закрывать за счет накопленных резервов и за счет заимствований, считает Решетников. О возможности увеличить госдолг на 5-6 трлн руб. при участии крупнейших банков заявил 28 апреля председатель правления ВТБ Андрей Костин, его слова цитировал «Интерфакс». ВТБ и Сбербанк готовы увеличить покупки гособлигаций «при поддержке Центробанка», заверил Костин, не уточнив, о какой именно поддержке идет речь. В 2020 г. бюджету могут потребоваться дополнительные госзаимствования, и их увеличение «в значительной степени ляжет на баланс банков», поддерживал и.о. премьер министра (в конце апреля — первый вице-премьер) Андрей Белоусов ранее в апреле. Текущий размер вложений в долговые ценные бумаги у банков составляет чуть больше 12 трлн руб., рассказал Белоусов, а сумма необходимых дополнительных заимствований может составить 1,5–2 трлн руб.