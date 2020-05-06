ЦБ прогнозирует дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП
По базовому прогнозу Центробанка, дефицит бюджета в 2020 г. составит 5-6% ВВП, указано в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» спрогнозировал дефицит примерно в 4%.
Оба прогноза – ЦБ и Силуанова – учитывают доходы в 1,1 трлн руб. от продажи акций Сбербанка от ЦБ в пользу правительства. Сделка уже закрыта, покупка оплачена из ФНБ, и бюджет получает часть суммы назад в виде прибыли ЦБ.
«Доходы бюджета будут примерно на 4 трлн руб. меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 трлн нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 трлн ненефтегазовых», – подсчитывал Силуанов. Для финансирования дополнительных расходов он обещал использовать доходы от сделки по Сбербанку, нераспределенные бюджетные остатки с прошлого года (еще 1,1 трлн руб.), а также перераспределить часть запланированных расходов. По его словам, перераспределено уже 250 млрд руб. и могут быть перераспределены еще 700 млрд руб.
ЦБ и Минфин примерно сходятся и в оценках падения ВВП. По базовому прогнозу ЦБ, спад экономики в 2020 г. составит 4–6%, Минфин взял за базовый сценарий сокращение ВВП на 5%. Такие же, как у Минфина, оценки давал и министр экономического развития Максим Решетников в конце апреля. Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявлял он.
Дефицит федерального бюджета правительство будет закрывать за счет накопленных резервов и за счет заимствований, считает Решетников. О возможности увеличить госдолг на 5-6 трлн руб. при участии крупнейших банков заявил 28 апреля председатель правления ВТБ Андрей Костин, его слова цитировал «Интерфакс». ВТБ и Сбербанк готовы увеличить покупки гособлигаций «при поддержке Центробанка», заверил Костин, не уточнив, о какой именно поддержке идет речь. В 2020 г. бюджету могут потребоваться дополнительные госзаимствования, и их увеличение «в значительной степени ляжет на баланс банков», поддерживал и.о. премьер министра (в конце апреля — первый вице-премьер) Андрей Белоусов ранее в апреле. Текущий размер вложений в долговые ценные бумаги у банков составляет чуть больше 12 трлн руб., рассказал Белоусов, а сумма необходимых дополнительных заимствований может составить 1,5–2 трлн руб.