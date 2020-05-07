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Экономика / Менеджмент

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю до 3,2 млн

Ведомости

За неделю по 2 мая в США было подано 3,2 млн заявок на получение пособий по безработице. Это меньше, чем 3,85 млн неделей ранее, по данным министерства труда. Таким образом, число заявок падает уже пять недель подряд. Максимум был за неделю по 28 марта – 6,87 млн.

До связанного с коронавирусом кризиса, в ходе которого власти стали вводить карантин, а компании – увольнять сотрудников, максимальный недельный показатель числа заявок был зафиксирован во время рецессии в 1982 г. – 695 000. Недельные данные собираются с 1967 г.

В общей сложности за семь недель с середины марта заявки на пособие подали 33,5 млн человек. Это означает, что уровень безработицы в апреле окажется рекордно высоким с 1948 г., когда стала собираться соответствующая информация. Между тем еще в феврале он был самым низким за последние 50 лет. Данные о безработице министерство труда опубликует в пятницу.

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Однако пик кризиса на рынке труда, по всей видимости, будет достигнут уже в мае, полагают аналитики, поскольку многие компании прекратили деятельность в марте и апреле, а эпидемия идет на спад и штаты начинают смягчать ограничительные меры. «Падение [занятости] было резким, и это повышает вероятность того, что мы быстро достигли дна», – считает Майкл Моран, экономист Daiwa Capital Markets (цитата по The Wall Street Journal).

Фьючерсы на американские индексы выросли более чем на 1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных