Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю до 3,2 млн

В общей сложности за семь недель с середины марта заявки на пособие подали 33,5 млн человек. Это означает, что уровень безработицы в апреле окажется рекордно высоким с 1948 г., когда стала собираться соответствующая информация. Между тем еще в феврале он был самым низким за последние 50 лет. Данные о безработице министерство труда опубликует в пятницу.