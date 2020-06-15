Администрация Трампа прекратит выплаты безработным в США к августу

По словам Кадлоу, администрация выступает против продления федеральных выплат по безработице после июля. «Мы платим людям, чтобы они не работали. Это лучше, чем их зарплаты», — сказал Кадлоу, выступая в воскресенье, 14 июня, на CNN, по поводу выплат в $600 в неделю. Кадлоу сообщил, что президент Дональд Трамп рассматривает «какой-то бонус за возвращение на работу», но он не будет таким большим, как предыдущие выплаты. По оценке Кадлоу, экономика восстанавливается, а бизнес возвращается. «И, следовательно, рабочие места возвращаются», — сказал он CNN.