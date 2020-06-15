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Администрация Трампа прекратит выплаты безработным в США к августу

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Администрация президента США планирует прекратить выплаты безработным, введенные как мера поддержки во время действия ограничений из-за коронавирусной инфекции, после июля. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу.

По словам Кадлоу, администрация выступает против продления федеральных выплат по безработице после июля. «Мы платим людям, чтобы они не работали. Это лучше, чем их зарплаты», — сказал Кадлоу, выступая в воскресенье, 14 июня, на CNN, по поводу выплат в $600 в неделю. Кадлоу сообщил, что президент Дональд Трамп рассматривает «какой-то бонус за возвращение на работу», но он не будет таким большим, как предыдущие выплаты. По оценке Кадлоу, экономика восстанавливается, а бизнес возвращается. «И, следовательно, рабочие места возвращаются», — сказал он CNN.

Конгресс принял пакет мер поддержки в $2.2 триллиона в марте, он обеспечивал выплаты в $600 в неделю для безработных. Контролируемая демократами палата хотела увеличить эту сумму до $3 трлн, чтобы продлить выплаты до конца года, но контролируемый республиканцами сенат отказался рассматривать законопроект. В то время как республиканцы утверждают, что начавшееся восстановление должно привести к сокращению поддержки, демократы говорят, что число безработных американцев требует еще одного большого пакета мер помощи, пока экономика в значительной степени не восстановится, отмечает FT.

По данным министерства труда США, без работы остаются 21 млн американцев. В мае уровень безработицы снизила до 13,3%, а работа возобновилась на 2,5 млн мест. По данным Федеральной резервной системы, уровень безработицы подскочил с минимального за 50 лет показателя в 3,5% в феврале до 14,7% (как в послевоенный период) в апреле. По данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 115 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных