Восстановление экономики Москвы до докризисного уровня может занять больше года

Больше года может потребоваться на полное восстановление экономики Москвы, заявил в интервью радиостанции Business FM заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Речь идет о полноценном возвращении в нормальное русло с учетом произошедших структурных изменений экономики, уточнил он. По его мнению, на восстановление экономики исключительно в ключе пандемии потребуется несколько месяцев. «От этого мы быстро отойдем», — сказал заммэра.