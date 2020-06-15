Восстановление экономики Москвы до докризисного уровня может занять больше года
Больше года может потребоваться на полное восстановление экономики Москвы, заявил в интервью радиостанции Business FM заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Речь идет о полноценном возвращении в нормальное русло с учетом произошедших структурных изменений экономики, уточнил он. По его мнению, на восстановление экономики исключительно в ключе пандемии потребуется несколько месяцев. «От этого мы быстро отойдем», — сказал заммэра.
Ефимов отметил, что мерами поддержки бизнеса в Москве смогут воспользоваться окодло 36 000 организаций. В этих компаниях трудоустроены не менее 800 000 человек. Он выразил уверенность в том, что в столице с 16 июня заработает «абсолютное большинство» летних веранд. Всего в Москве насчитывается около 3000 летних веранд, добавил он.
Власти Москвы, начиная с 5 марта, вводили ограничения из-за распространения коронавируса. С середины мая после улучшения эпидемиологической обстановки в столице постепенно их начали отменять. Сначала заработали промышленные предприятия, стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены режим самоизоляции, график прогулок и цифровые пропуска. Заработали парикмахерские, ветеринарные клиники, стали доступны услуги каршеринга, сняты ограничения на посещение кладбищ.
С 16 июня свои двери для посетителей откроют библиотеки, музеи и зоопарки, заработают летние веранды кафе. С 23 июня начнут работать фитнес-клубы, будут сняты ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.