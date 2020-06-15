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Восстановление экономики Москвы до докризисного уровня может занять больше года

Ведомости

Больше года может потребоваться на полное восстановление экономики Москвы, заявил в интервью радиостанции Business FM заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Речь идет о полноценном возвращении в нормальное русло с учетом произошедших структурных изменений экономики, уточнил он. По его мнению, на восстановление экономики исключительно в ключе пандемии потребуется несколько месяцев. «От этого мы быстро отойдем», — сказал заммэра.

Ефимов отметил, что мерами поддержки бизнеса в Москве смогут воспользоваться окодло 36 000 организаций. В этих компаниях трудоустроены не менее 800 000 человек. Он выразил уверенность в том, что в столице с 16 июня заработает «абсолютное большинство» летних веранд. Всего в Москве насчитывается около 3000 летних веранд, добавил он.

Власти Москвы, начиная с 5 марта, вводили ограничения из-за распространения коронавируса. С середины мая после улучшения эпидемиологической обстановки в столице постепенно их начали отменять. Сначала заработали промышленные предприятия, стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены режим самоизоляции, график прогулок и цифровые пропуска. Заработали парикмахерские, ветеринарные клиники, стали доступны услуги каршеринга, сняты ограничения на посещение кладбищ.

С 16 июня свои двери для посетителей откроют библиотеки, музеи и зоопарки, заработают летние веранды кафе. С 23 июня начнут работать фитнес-клубы, будут сняты ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных