Лидеры Евросоюза согласовали пакет мер по поддержке экономики на более чем $2 трлн

Пакет, построенный вокруг первой в истории блока эмиссии сотен миллиардов евро общего долга, был одобрен после переговоров между 27 лидерами блока. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон были вынуждены пойти на компромисс относительно того, что будет потрачено и сколько будет выделено грантов. Лидеры ЕС договорились о бюджете Евросоюза с 2021 по 2027 г. в размере более 1 трлн евро. Они также согласовали план восстановления экономики на сумму 750 млрд евро. Из них 390 млрд будут предоставлены в виде грантов, а остальное поступит в виде кредитов. Это меньше, чем 500 млрд евро, недавно предложенных Брюсселем. «Мы это сделали. Европа сильна. Европа едина», ‒ заявил на пресс-конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель, принимавший саммит глав государств ЕС в Брюсселе. «Мы достигли соглашения по пакету восстановления и европейскому бюджету. Это были, конечно, трудные переговоры в очень трудные для всех европейцев времена. Это хорошая сделка. Это очень серьезная сделка», ‒ сказал он.