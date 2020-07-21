Лидеры Евросоюза согласовали пакет мер по поддержке экономики на более чем $2 трлн
Лидеры Европейского союза (ЕС) согласовали пакет мер на сумму 1,8 трлн евро ($2,06 трлн) по поддержке экономики, которая переживает вызванный пандемией коронавирусной инфекции спад. Новые меры будут способствовать экономической интеграции ЕС, пишет The Wall Street Journal.
Пакет, построенный вокруг первой в истории блока эмиссии сотен миллиардов евро общего долга, был одобрен после переговоров между 27 лидерами блока. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон были вынуждены пойти на компромисс относительно того, что будет потрачено и сколько будет выделено грантов. Лидеры ЕС договорились о бюджете Евросоюза с 2021 по 2027 г. в размере более 1 трлн евро. Они также согласовали план восстановления экономики на сумму 750 млрд евро. Из них 390 млрд будут предоставлены в виде грантов, а остальное поступит в виде кредитов. Это меньше, чем 500 млрд евро, недавно предложенных Брюсселем. «Мы это сделали. Европа сильна. Европа едина», ‒ заявил на пресс-конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель, принимавший саммит глав государств ЕС в Брюсселе. «Мы достигли соглашения по пакету восстановления и европейскому бюджету. Это были, конечно, трудные переговоры в очень трудные для всех европейцев времена. Это хорошая сделка. Это очень серьезная сделка», ‒ сказал он.
Соглашение далее должно быть одобрено парламентами государств ‒ членов ЕС. Европейская комиссия и исполнительная власть ЕС впервые выпустят общие долговые обязательства для финансирования грантов и кредитов для стран, сильно пострадавших от пандемии коронавируса. Эти средства нужны, чтобы стимулировать восстановление экономики Европы с января следующего года. Они позволят Италии, Испании, Греции и другим странам увеличить государственные расходы. Без плана спасения национальный долг Италии рискует взлететь до уровня, который может поставить под угрозу евро, отмечает WSJ. Более богатые северные страны решили, что помощь Риму сейчас предпочтительнее, чем разрастающийся валютный кризис позднее.
По прогнозам, даже с учетом нового пакета мер экономика еврозоны сократится на 9% в 2020 г. Европейские экономики возобновили активность в последние недели после трех месяцев приостановки из-за пандемии. Но значительная часть экономики ЕС по-прежнему находится в состоянии упадка, в первую очередь это туризм и связанные с ним сферы услуг. Всемирные запреты на поездки означают, что обычно огромное количество азиатских и американских туристов, которые каждое лето оставляли миллиарды евро в ЕС, не приедут в этом году, усугубляя проблемы в южноевропейских странах, зависящих от туризма.