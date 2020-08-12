ФАС проверит информацию о росте цен на авиакеросин

«В настоящее время в ФАС России официально не поступали обращения от Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Минтранса России в части проведения проверки роста цен на авиакеросин. Вместе с тем, в связи с публикацией в газете «Известия», ведомство инициирует проверку достоверности информации в статье об изменении цен, а в случае ее подтверждения установит причины такого роста», — говорится в сообщении.