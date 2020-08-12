ФАС проверит информацию о росте цен на авиакеросин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиакеросин, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время в ФАС России официально не поступали обращения от Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Минтранса России в части проведения проверки роста цен на авиакеросин. Вместе с тем, в связи с публикацией в газете «Известия», ведомство инициирует проверку достоверности информации в статье об изменении цен, а в случае ее подтверждения установит причины такого роста», — говорится в сообщении.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо к министру транcпорта Евгению Дитриху сообщила, что АВЭТ попросила Минтранс организовать совместно с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиакеросина в аэропортах страны. По итогам проведенных авиаперевозчиками тендеров зафиксирован рост цен на керосин в августе по сравнению с июлем в аэропортах Домодедово и Жуковский в Московской области, Кольцово в Екатеринбурге и в воздушной гавани Краснодара, передает издание.
Начальник управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян отметил, что необходимо пресекать злоупотребления в этой сфере, так как цена топлива влияет на стоимость авиабилетов и доступность авиауслуг для россиян. Он подчернул, что сложившаяся ситуация «может быть вызвана нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупать его на торгах».
Оптовая цена на авиакеросин по состоянию на 10 августа на 30% ниже цены, зафиксированной на аналогичную дату прошлого года. По данным мониторинга ФАС, аэропорты обеспечены авиационным керосином на должном уровне, добавили в ведомстве.