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ФАС проверит информацию о росте цен на авиакеросин

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиакеросин, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время в ФАС России официально не поступали обращения от Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Минтранса России в части проведения проверки роста цен на авиакеросин. Вместе с тем, в связи с публикацией в газете «Известия», ведомство инициирует проверку достоверности информации в статье об изменении цен, а в случае ее подтверждения установит причины такого роста», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо к министру транcпорта Евгению Дитриху сообщила, что АВЭТ попросила Минтранс организовать совместно с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиакеросина в аэропортах страны. По итогам проведенных авиаперевозчиками тендеров зафиксирован рост цен на керосин в августе по сравнению с июлем в аэропортах Домодедово и Жуковский в Московской области, Кольцово в Екатеринбурге и в воздушной гавани Краснодара, передает издание.

Начальник управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян отметил, что необходимо пресекать злоупотребления в этой сфере, так как цена топлива влияет на стоимость авиабилетов и доступность авиауслуг для россиян. Он подчернул, что сложившаяся ситуация «может быть вызвана нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупать его на торгах». 

Оптовая цена на авиакеросин по состоянию на 10 августа на 30% ниже цены, зафиксированной на аналогичную дату прошлого года. По данным мониторинга ФАС, аэропорты обеспечены авиационным керосином на должном уровне, добавили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных