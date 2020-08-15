В России расширили перечень субсидируемых авиарейсов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее географию субсидируемых из бюджета внутренних авиарейсов, сообщает пресс-служба правительства.
«Перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций», ‒ указано в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что речь идет о маршрутах в Красноярск, Иркутск, Читу, Горно-Алтайск, Сочи, Нижний Новгород и другие города.
Приоритетное право на новые субсидии получат компании, использующие современные российские самолеты. В июле правительство уже выделило на субсидии 3 млрд руб., что должно снизить цены на авиабилеты на отдельных маршрутах.