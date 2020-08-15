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В России расширили перечень субсидируемых авиарейсов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее географию субсидируемых из бюджета внутренних авиарейсов, сообщает пресс-служба правительства.

«Перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций», ‒ указано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что речь идет о маршрутах в Красноярск, Иркутск, Читу, Горно-Алтайск, Сочи, Нижний Новгород и другие города.

Приоритетное право на новые субсидии получат компании, использующие современные российские самолеты. В июле правительство уже выделило на субсидии 3 млрд руб., что должно снизить цены на авиабилеты на отдельных маршрутах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных