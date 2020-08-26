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Медведев назвал последствия введения углеродного налога в ЕС

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Введение углеродного налога в ЕС может серьезно повлиять на российскую экономику, поэтому Россия должна разработать меры внутреннего и внешнего реагирования на случай его введения, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По оценкам экспертов, финансовые потери отечественных экспортеров будут составлять миллиарды евро.

«Для российской экономики это тоже будет иметь весьма серьезные последствия, могут пострадать наши базовые отрасли, такие как черная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика, и из-за такого трансграничного урегулирования может значительно сократиться потребление и российской нефти, и угля», ‒ цитирует «Интерфакс» Медведева, который выступил на совещании, посвященном обеспечению долгосрочных интересов России в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС.

По словам Медведева, если подобный механизм вводить без каких-либо ограничений или уточнений, это будет противоречить нормам действующих международных соглашений, включая рамочную конвенцию ООН по изменению климата. Кроме того, к этой инициативе «весьма сдержанно» относятся в Германии и «без восторга» ‒ в США и КНР, отметил зампред Совета безопасности.

В совещании приняли участие вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных