Медведев назвал последствия введения углеродного налога в ЕС

«Для российской экономики это тоже будет иметь весьма серьезные последствия, могут пострадать наши базовые отрасли, такие как черная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика, и из-за такого трансграничного урегулирования может значительно сократиться потребление и российской нефти, и угля», ‒ цитирует «Интерфакс» Медведева, который выступил на совещании, посвященном обеспечению долгосрочных интересов России в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС.