Ставки по ипотеке в России достигли исторического минимума

В июле россияне взяли ипотеку на 361,9 млрд руб., что на 31,1% больше, чем в июне (276,1 млрд руб.). Июльский показатель выдачи стал рекордным. Ранее исторический максимум обновлялся в декабре 2018 г. и декабре 2019 г. Тогда было выдано кредитов на общую сумму 340,9 и 345,1 млрд руб. соответственно. Количественный показатель июля на четверть превысил июньский (146 000 кредитов), что стало максимальным показателем с декабря 2018 г.