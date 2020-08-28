Ставки по ипотеке в России достигли исторического минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в России в июле, достигла исторического минимума – 7,28%, следует из материалов ЦБ. По сравнению с предыдущим месяцем ставка снизилась на 0,23 п. п., а с аналогичным периодом прошлого года – на 2,96 п. п.
В июле россияне взяли ипотеку на 361,9 млрд руб., что на 31,1% больше, чем в июне (276,1 млрд руб.). Июльский показатель выдачи стал рекордным. Ранее исторический максимум обновлялся в декабре 2018 г. и декабре 2019 г. Тогда было выдано кредитов на общую сумму 340,9 и 345,1 млрд руб. соответственно. Количественный показатель июля на четверть превысил июньский (146 000 кредитов), что стало максимальным показателем с декабря 2018 г.
В июле совокупный долг россиян по ипотеке вырос на 2,1% – до 8,13 трлн руб. Год назад по состоянию на 1 августа 2019 г. объем долга россиян по ипотеке составлял 7 трлн руб.
Уровень просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам за год вырос чуть менее чем на 2 млрд руб. – до 69,6 млрд руб.
В апреле в России стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.
Максимальная сумма кредита для получения льготной ипотеки для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб.