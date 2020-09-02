В Санкт-Петербурге разрешат работу кинотеатров и фуд-кортов
В Санкт-Петербурге со следующей недели разрешат работу театров, кинотеатров, фуд-кортов, а также массовые мероприятия. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
С 7 сентября петербуржцы смогут получать услуги в помещениях учреждений социального обслуживания по предварительной записи при соблюдении санитарных норм и социальной дистанции.
С 12 сентября в Санкт-Петербурге возобновляют свою работу театры, кинотеатры и другие учреждения культуры при соблюдении требований Роспотребнадзора. Также открываются фуд-корты и фуд-плейсы, возобновляют работу без предварительной записи фитнес-центры и бассейны. Снимаются ограничения на массовые спортивные и зрелищные мероприятия в помещениях с участием совершеннолетних граждан. Для несовершеннолетних запрет сохраняется до 20 сентября.
По данным оперштаба, на 2 сентября в России число случаев заражения достигло 1 005 000. За сутки зафиксировано 115 летальных исходов, общее количество – 17 414. За сутки полностью выздоровели 5464 человека, за весь период – 821 169 человек.