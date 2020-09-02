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В Санкт-Петербурге разрешат работу кинотеатров и фуд-кортов

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В Санкт-Петербурге со следующей недели разрешат работу театров, кинотеатров, фуд-кортов, а также массовые мероприятия. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

С 7 сентября петербуржцы смогут получать услуги в помещениях учреждений социального обслуживания по предварительной записи при соблюдении санитарных норм и социальной дистанции.

С 12 сентября в Санкт-Петербурге возобновляют свою работу театры, кинотеатры и другие учреждения культуры при соблюдении требований Роспотребнадзора. Также открываются фуд-корты и фуд-плейсы, возобновляют работу без предварительной записи фитнес-центры и бассейны. Снимаются ограничения на массовые спортивные и зрелищные мероприятия в помещениях с участием совершеннолетних граждан. Для несовершеннолетних запрет сохраняется до 20 сентября.

По данным оперштаба, на 2 сентября в России число случаев заражения достигло 1 005 000. За сутки зафиксировано 115 летальных исходов, общее количество – 17 414. За сутки полностью выздоровели 5464 человека, за весь период – 821 169 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных