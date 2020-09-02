В Санкт-Петербурге разрешат работу кинотеатров и фуд-кортов

С 12 сентября в Санкт-Петербурге возобновляют свою работу театры, кинотеатры и другие учреждения культуры при соблюдении требований Роспотребнадзора. Также открываются фуд-корты и фуд-плейсы, возобновляют работу без предварительной записи фитнес-центры и бассейны. Снимаются ограничения на массовые спортивные и зрелищные мероприятия в помещениях с участием совершеннолетних граждан. Для несовершеннолетних запрет сохраняется до 20 сентября.