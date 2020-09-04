ФНС заявила об устойчивом росте собираемости налогов в России
Собираемость налогов в России растет в течение трех последних лет. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач, выступая на третьем Столыпинском форуме, передает ТАСС.
По словам Вольвача, в 2018 г. в бюджеты всех уровней собрали 21,3 трлн налогов, в 2019 г. – 22,7 трлн, что на 6,6% больше. «Повышение собираемости налогов – тренд последних лет, он говорит о том, что мы через налоговое администрирование отвоевываем у серой экономики все новые участки, сектора и отрасли», – сказал Вольвач.
По словам заместителя руководителя ФНС, налоговая служба сократила долю сомнительных операций по налогам на добавленную стоимость (НДС) до 0,5%. «В течение нескольких последних лет средние темпы прироста собираемости НДС составляют 112% в год. И этот рост обусловлен даже не столько повышением ставки НДС с 18% до 20% в начале прошлого года, потому что ставка распределена по цепочке продавцов – покупателей, – большее значение имеет сокращение доли сомнительных операций», – сказал в своем выступлении на форуме Вольвач.
Он добавил, что несколько лет назад доля сомнительных операций по НДС составляла 8%, а сейчас – 0,5%. По его оценке, «в мире таких показателей нет». Он сообщил, что зарубежные коллеги демонстрируют интерес к таким российским технологиям, как автоматизированная система контроля за возмещением НДС и система онлайн.
Третий Столыпин-форум «Иммунная система мировой экономики» проходит 3–4 сентября в Москве на базе МГИМО. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира.