ФНС заявила об устойчивом росте собираемости налогов в России

По словам Вольвача, в 2018 г. в бюджеты всех уровней собрали 21,3 трлн налогов, в 2019 г. – 22,7 трлн, что на 6,6% больше. «Повышение собираемости налогов – тренд последних лет, он говорит о том, что мы через налоговое администрирование отвоевываем у серой экономики все новые участки, сектора и отрасли», – сказал Вольвач.