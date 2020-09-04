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ФНС заявила об устойчивом росте собираемости налогов в России

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Собираемость налогов в России растет в течение трех последних лет. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач, выступая на третьем Столыпинском форуме, передает ТАСС.

По словам Вольвача, в 2018 г. в бюджеты всех уровней собрали 21,3 трлн налогов, в 2019 г. – 22,7 трлн, что на 6,6% больше. «Повышение собираемости налогов – тренд последних лет, он говорит о том, что мы через налоговое администрирование отвоевываем у серой экономики все новые участки, сектора и отрасли», – сказал Вольвач.

По словам заместителя руководителя ФНС, налоговая служба сократила долю сомнительных операций по налогам на добавленную стоимость (НДС) до 0,5%. «В течение нескольких последних лет средние темпы прироста собираемости НДС составляют 112% в год. И этот рост обусловлен даже не столько повышением ставки НДС с 18% до 20% в начале прошлого года, потому что ставка распределена по цепочке продавцов – покупателей, – большее значение имеет сокращение доли сомнительных операций», – сказал в своем выступлении на форуме Вольвач.

Он добавил, что несколько лет назад доля сомнительных операций по НДС составляла 8%, а сейчас – 0,5%. По его оценке, «в мире таких показателей нет». Он сообщил, что зарубежные коллеги демонстрируют интерес к таким российским технологиям, как автоматизированная система контроля за возмещением НДС и система онлайн.

Третий Столыпин-форум «Иммунная система мировой экономики» проходит 3–4 сентября в Москве на базе МГИМО. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных