Доплату на детей к пособию по безработице предложили сделать постоянной

Ранее правительство ввело доплату к пособию на детей в размере 3000 руб. на ребенка. Такая выплата действует с апреля до сентября 2020 г. В ФНПР полагают, что вопрос размера доплаты нуждается в проработке, но предварительно она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребенка, который в целом по России составляет около 10 700 руб. Отдельно стоит обсудить, сможет ли получить выплату один или оба родителя, отметил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных.