Доплату на детей к пособию по безработице предложили сделать постоянной
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать постоянными доплаты к пособию по безработице для родителей несовершеннолетних детей, сообщила газета «Известия».
Ранее правительство ввело доплату к пособию на детей в размере 3000 руб. на ребенка. Такая выплата действует с апреля до сентября 2020 г. В ФНПР полагают, что вопрос размера доплаты нуждается в проработке, но предварительно она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребенка, который в целом по России составляет около 10 700 руб. Отдельно стоит обсудить, сможет ли получить выплату один или оба родителя, отметил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных.
Во время пандемии правительство ввело также выплаты семьям с детьми до трех лет. Пособие выплачивалось с апреля по июнь и составляло 5000 руб. в месяц. С 1 июня родители детей 3–16 лет смогли получить единовременную выплату в размере 10 000 руб. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей 0–16 лет.