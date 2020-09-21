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Доплату на детей к пособию по безработице предложили сделать постоянной

Ведомости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать постоянными доплаты к пособию по безработице для родителей несовершеннолетних детей, сообщила газета «Известия».

Ранее правительство ввело доплату к пособию на детей в размере 3000 руб. на ребенка. Такая выплата действует с апреля до сентября 2020 г. В ФНПР полагают, что вопрос размера доплаты нуждается в проработке, но предварительно она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребенка, который в целом по России составляет около 10 700 руб. Отдельно стоит обсудить, сможет ли получить выплату один или оба родителя, отметил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных.

Во время пандемии правительство ввело также выплаты семьям с детьми до трех лет. Пособие выплачивалось с апреля по июнь и составляло 5000 руб. в месяц. С 1 июня родители детей 3–16 лет смогли получить единовременную выплату в размере 10 000 руб. С 1 июля выплату в таком же размере получили родители детей 0–16 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных