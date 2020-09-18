Росстат оценил рост уровня бедности на фоне пандемии коронавируса

Количество жителей России, доход которых во втором квартале текущего года был ниже прожиточного минимума в 11 468 руб., увеличилось на 1,3 млн до 19,9 млн человек по сравнению с первым кварталом, следует из данных Росстата в докладе «О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации во II квартале 2020 года».