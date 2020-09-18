Росстат оценил рост уровня бедности на фоне пандемии коронавируса
Количество жителей России, доход которых во втором квартале текущего года был ниже прожиточного минимума в 11 468 руб., увеличилось на 1,3 млн до 19,9 млн человек по сравнению с первым кварталом, следует из данных Росстата в докладе «О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации во II квартале 2020 года».
В целом доля малоимущих россиян во втором квартале 2020 г. составила 13,5% от населения страны. В первом квартале показатель был на уровне 12,6%.
«Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов», — пояснили в Росстате.
В ведомстве отметили, что при расчетах учли 359,4 млрд руб., которые были выделены правительством России в качестве дополнительных мер социальной поддержки населения в период пандемии коронавируса. Основная часть этих средств пришлась на выплаты семьям с детьми. Это позволило в значительной степени смягчить экономические последствия ограничительных мер и минимизировать рост числа жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума, отметили в Росстате.
При этом официальный минимальный размер оплаты во втором квартале года составил 12 130 руб., а величина пособий по безработице — 4 500 руб. Также Росстат зафиксировал рост среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы работников организаций во втором квартале на 4,9% по сравнению с первым кварталом — до 50 784 руб.