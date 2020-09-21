Правительство выделило более 2,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Мишустин отметил, что всего на выплаты в 2020 г. будет направлено более 50 млрд руб. Правительство выделило более 700 млн руб. на создание мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет. Субсидии получат Республика Башкортостан, Красноярский и Ставропольский края и Челябинская область. Планируется создать около 1000 мест в детсадах.