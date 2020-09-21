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Правительство выделило более 2,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Ведомости

Правительство выделило 36 регионам России дополнительно более 2,5 млрд руб. на пособия на третьего и последующего ребенка, сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что всего на выплаты в 2020 г. будет направлено более 50 млрд руб. Правительство выделило более 700 млн руб. на создание мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет. Субсидии получат Республика Башкортостан, Красноярский и Ставропольский края и Челябинская область. Планируется создать около 1000 мест в детсадах.

10 сентября Мишустин заявил, что правительство планирует выделить 17,5 млрд руб. на выплаты на третьего и последующих детей. Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены в России с 1 января 2020 г. Ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей младше трех лет вводятся в отдельных регионах, величину выплат устанавливают местные власти. По данным Минтруда, в 2019 г. средний размер выплаты составил 10 400 руб.

Также в России действуют ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Выплаты могут получить семьи, в которых подушенной доход не превышает МРОТ. В апреле – июне 2020 г. родители детей до трех лет могли получить пособие по 5000 руб. в месяц, в июле – единовременное пособие в размере 10 000 руб.

Ранее по теме: Правительство выделит 1,7 млрд рублей на детские выплаты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных