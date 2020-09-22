ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсии
Информация о приостановке выплаты пенсии, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты, неверна, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда (ПФР).
«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», ‒ сообщили в ПФР.
Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана писало, что ПФР может приостановить выплату пенсии, если пенсионер полгода не снимал деньги с карты. По словам Михаила Когана, для возобновления выплат якобы придется обращаться в фонд.