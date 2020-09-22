ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсии

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана писало, что ПФР может приостановить выплату пенсии, если пенсионер полгода не снимал деньги с карты. По словам Михаила Когана, для возобновления выплат якобы придется обращаться в фонд.