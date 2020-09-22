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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсии

Ведомости

Информация о приостановке выплаты пенсии, если пенсионер на протяжении полугода не будет снимать деньги с карты, неверна, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда (ПФР).

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», ‒ сообщили в ПФР.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана писало, что ПФР может приостановить выплату пенсии, если пенсионер полгода не снимал деньги с карты. По словам Михаила Когана, для возобновления выплат якобы придется обращаться в фонд.

Ранее по теме: Россиян предупредили об опасности хранения пенсии на банковской карте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных