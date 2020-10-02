Росстат подтвердил оценку падения ВВП России во II квартале
ВВП России во II квартале 2020 г. снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. Объем ВВП России по итогам квартала составил 23 трлн 288 млрд руб., говорится в отчете службы. Относительно I квартала 2020 г. падение составило 1,9%.
Данная оценка подтверждает прогноз, который Росстат представил 9 сентября.
Доля оплаты труда в ВВП, по данным Росстата, повысилась во втором квартале 2020 года с 47,4% до 54,6%. В службе объясняют это ростом номинальной оплаты труда в отраслях, задействованных в борьбе с коронавирусом. Ранее правительство приняло ряд постановлений о выплатах медицинскому персоналу, участвующему в лечении пациентов с коронавирусом.
Росстат ранее отмечал, что самое сильное сокращение во II квартале отмечено в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где падение составило 56,9%. На 46% снизилась валовая добавленная стоимость у домашних хозяйств, выступающих в качестве работодателей, производящих товары и оказывающих услуги для собственного потребления. 28% составило сокращение в сферах культуры и спорта.
Кроме того, статистическое ведомство оценило падение внутреннего конечного спроса на 13,3%, расходов на конечное потребление товаров и услуг — на 15,6%. Доля чистого экспорта товаров и услуг в квартале, пришедшемся на пик пандемии, сократилась с 7,5% до 4,2%.