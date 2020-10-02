Росстат подтвердил оценку падения ВВП России во II квартале

Доля оплаты труда в ВВП, по данным Росстата, повысилась во втором квартале 2020 года с 47,4% до 54,6%. В службе объясняют это ростом номинальной оплаты труда в отраслях, задействованных в борьбе с коронавирусом. Ранее правительство приняло ряд постановлений о выплатах медицинскому персоналу, участвующему в лечении пациентов с коронавирусом.