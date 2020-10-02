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Росстат подтвердил оценку падения ВВП России во II квартале

Ведомости

ВВП России во II квартале 2020 г. снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. Объем ВВП России по итогам квартала составил 23 трлн 288 млрд руб., говорится в отчете службы. Относительно I квартала 2020 г. падение составило 1,9%. 

Данная оценка подтверждает прогноз, который Росстат представил 9 сентября.

Доля оплаты труда в ВВП, по данным Росстата, повысилась во втором квартале 2020 года с 47,4% до 54,6%. В службе объясняют это ростом номинальной оплаты труда в отраслях, задействованных в борьбе с коронавирусом. Ранее правительство приняло ряд постановлений о выплатах медицинскому персоналу, участвующему в лечении пациентов с коронавирусом. 

Росстат ранее отмечал, что самое сильное сокращение во II квартале отмечено в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где падение составило 56,9%. На 46% снизилась валовая добавленная стоимость у домашних хозяйств, выступающих в качестве работодателей, производящих товары и оказывающих услуги для собственного потребления. 28% составило сокращение в сферах культуры и спорта.

Кроме того, статистическое ведомство оценило падение внутреннего конечного спроса на 13,3%, расходов на конечное потребление товаров и услуг — на 15,6%. Доля чистого экспорта товаров и услуг в квартале, пришедшемся на пик пандемии, сократилась с 7,5% до 4,2%.

Ранее по теме: В США улучшили оценку падения ВВП во II квартале до 31,4%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных