Кудрин допустил падение ВВП России на 4-5% из-за второй волны коронавируса
Падение российского ВВП по итогам этого года составит 4-5% вместо прогнозируемого ранее 3,9% в связи со второй волной коронавируса, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совфеде на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2021-2023 гг.
«Должен сказать, что прогноз не учитывает второй волны ковида, которая, по сути, к сожалению, началась. Тем самым падение ВВП этого года все-таки, наверное, будет больше, чем по официальному прогнозу: где-то от 4% до 5% сейчас. Точных оценок еще не сделано, но понятно, что нам тогда придется в начале года корректировать прогноз на 2021 г.» — сказал Кудрин.
Согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг., рост ВВП страны в следующем году будет на уровне 3,3%, а в 2022-2023 гг. — не менее 3%. Кудрин назвал подобные ожидания «оптимистическими». Он отметил, что среднегодовой темп роста российской экономики в период с 2013 по 2019 гг. был ниже 1%, поэтому прогноз Минэкономразвития на следующий год оправдан в случае «отскока после кризиса».
О том, что оценка роста ВВП, представленная ведомством, является «очень оптимистичной», Кудрин сообщил ранее, 18 сентября. Он заявил, что, по мнению Счетной палаты, в 2021 г. спад российской экономики составит 2,4% ВВП, а в 2022 и 2023 гг. дефицит бюджета будет около 1% ВВП.
Число случаев заражения коронавирусом среди россиян, выявляемых ежесуточно, растет с середины августа. Вчера, 4 октября, по данным оперативного штаба, оно впервые с мая превысило 10 000. К 5 октября за 24 часа вирус был обнаружен к 10 888 жителей. Общее количество заразившихся граждан достигло 1 225 889. Самый большой прирост заболевших наблюдается в Москве — 3537 человек за сутки, 307 477 — число заразившихся за все время. При этом ранее, 1 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии в столице второй волны коронавируса.