Кудрин допустил падение ВВП России на 4-5% из-за второй волны коронавируса

«Должен сказать, что прогноз не учитывает второй волны ковида, которая, по сути, к сожалению, началась. Тем самым падение ВВП этого года все-таки, наверное, будет больше, чем по официальному прогнозу: где-то от 4% до 5% сейчас. Точных оценок еще не сделано, но понятно, что нам тогда придется в начале года корректировать прогноз на 2021 г.» — сказал Кудрин.