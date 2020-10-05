Московский бюджет на следующий год будет дефицитным
Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«Если говорить про бюджет следующего года, он будет дефицитным. Мы впервые за последнее десятилетие будем выходить на рынок заимствований», — сказал Ефимов.
По его словам, потери бюджета Москвы по итогам года из-за пандемии составят около 800 млрд руб.
«Если сравнивать еще и с тем, что у нас был заложен рост доходов относительно прошлого года на 8%, то суммарные потери бюджета превысят 500 миллиардов рублей. При этом мы понесли еще порядка 300 миллиардов рублей дополнительных расходов, которые не были предусмотрены в первоначальном бюджете и связаны с переоборудованием больничного фонда под COVID... То есть для бюджета это будет стоить порядка 800 миллиардов по итогам года, при условии, что мы останемся в текущей ситуации», — добавил заммэра Москвы.
Ранее Ефимов рекомендовал работодателям по возможности переводить на дистанционную работу до половины сотрудников. При этом мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями.
Число случаев заражения коронавирусом среди россиян, выявляемых ежесуточно, растет с середины августа. Вчера, 4 октября, по данным оперативного штаба, оно впервые с мая превысило 10 000. К 5 октября за 24 часа вирус был обнаружен к 10 888 жителей. Общее количество заразившихся граждан достигло 1 225 889. Самый большой прирост заболевших наблюдается в Москве — 3537 человек за сутки, 307 477 — число заразившихся за все время. При этом ранее, 1 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии в столице второй волны коронавируса.