Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 6%
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли почти на 6% на лондонской бирже ICE, свидетельствуют данные торгов. Цены начали расти после новостей об улучшении состояния президента США Дональда Трампа, у которого диагностировали коронавирус.
Цена за баррель в 19.55 мск составила $41,69, что на $2,42 (5,8%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Курс рубля по отношению к доллару незначительно снизился по отношению к цене закрытия предыдущего дня. В 20.16 мск доллар стоил 78,18 руб.