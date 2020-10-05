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Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 6%

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Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли почти на 6% на лондонской бирже ICE, свидетельствуют данные торгов. Цены начали расти после новостей об улучшении состояния президента США Дональда Трампа, у которого диагностировали коронавирус. 

Цена за баррель в 19.55 мск составила $41,69, что на $2,42 (5,8%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Курс рубля по отношению к доллару незначительно снизился по отношению к цене закрытия предыдущего дня. В 20.16 мск доллар стоил 78,18 руб.

Ранее по теме: Цены на нефть упали на фоне сообщений о коронавирусе у Трампа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных