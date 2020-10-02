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Цены на нефть упали на фоне сообщений о коронавирусе у Трампа

Ведомости

Мировые цены на нефть снизились примерно на 3% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи.

К 10:57 мск, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $39,7 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов нефти WTI снизилась до $37,57 за баррель. 

Курс доллара, по данным Московской биржи на 10:57, составил 78,20 руб., евро — 91,69 руб. Стоимость европейской валюты снижается с 30 сентября. Перед этим, 29 сентября, цена на евро превысила порог 93 руб.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом. Перед этим COVID-19 заболела его советница Хоуп Хикс. Врач американского лидера заявил, что первое лицо государства с супругой чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме во время лечения. 

Ранее по теме: Врач рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Трампа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных