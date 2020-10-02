Цены на нефть упали на фоне сообщений о коронавирусе у Трампа
Мировые цены на нефть снизились примерно на 3% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи.
К 10:57 мск, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $39,7 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов нефти WTI снизилась до $37,57 за баррель.
Курс доллара, по данным Московской биржи на 10:57, составил 78,20 руб., евро — 91,69 руб. Стоимость европейской валюты снижается с 30 сентября. Перед этим, 29 сентября, цена на евро превысила порог 93 руб.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом. Перед этим COVID-19 заболела его советница Хоуп Хикс. Врач американского лидера заявил, что первое лицо государства с супругой чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме во время лечения.