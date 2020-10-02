Цены на нефть упали на фоне сообщений о коронавирусе у Трампа

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом. Перед этим COVID-19 заболела его советница Хоуп Хикс. Врач американского лидера заявил, что первое лицо государства с супругой чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме во время лечения.