Совфед одобрил закон об увеличении акцизов на сигареты на 20%
Совет Федерации одобрил закон, в соответствии с которым ставки акцизов на сигареты и прочую табачную продукцию в России в следующем году будут увеличены на 20%. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда.
«Закон предусматривает индексацию ставок акцизов на все подакцизные товары на 2023 год с учетом прогнозируемого уровня инфляции 4%. При этом в отношении табачной, никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака ставки акцизов индексируются с 2021 года сверх уровня инфляции», — заявил, представляя закон, заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.
На протяжении следующего года в России будет действовать налоговая ставка на сигареты и папиросы в размере 2359 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, определяемой из максимальной розничной цены. В целом — не менее 3205 руб. за 1000 штук. Ставка акциза на любой табак составит 3806 руб. за кг, на сигары и электронные сигареты — 258 руб. и 60 руб. за штуку соответственно.
При этом в 2022‒2023 гг. ставки акцизов для этой категории товаров вырастут на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Целевой уровень инфляции в стране, в соответствии данными Банка России, составляет 4%.
Госдума приняла данный закон в третьем чтении ранее, 23 сентября.