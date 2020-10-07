Совфед одобрил закон об увеличении акцизов на сигареты на 20%

На протяжении следующего года в России будет действовать налоговая ставка на сигареты и папиросы в размере 2359 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, определяемой из максимальной розничной цены. В целом — не менее 3205 руб. за 1000 штук. Ставка акциза на любой табак составит 3806 руб. за кг, на сигары и электронные сигареты — 258 руб. и 60 руб. за штуку соответственно.