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Совфед одобрил закон об увеличении акцизов на сигареты на 20%

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, в соответствии с которым ставки акцизов на сигареты и прочую табачную продукцию в России в следующем году будут увеличены на 20%. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда.

«Закон предусматривает индексацию ставок акцизов на все подакцизные товары на 2023 год с учетом прогнозируемого уровня инфляции 4%. При этом в отношении табачной, никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака ставки акцизов индексируются с 2021 года сверх уровня инфляции», — заявил, представляя закон, заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

На протяжении следующего года в России будет действовать налоговая ставка на сигареты и папиросы в размере 2359 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, определяемой из максимальной розничной цены. В целом — не менее 3205 руб. за 1000 штук. Ставка акциза на любой табак составит 3806 руб. за кг, на сигары и электронные сигареты — 258 руб. и 60 руб. за штуку соответственно. 

При этом в 2022‒2023 гг. ставки акцизов для этой категории товаров вырастут на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Целевой уровень инфляции в стране, в соответствии данными Банка России, составляет 4%.

Госдума приняла данный закон в третьем чтении ранее, 23 сентября.

Ранее по теме: Госдума приняла закон об увеличении акцизов на сигареты на 20%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных