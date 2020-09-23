Госдума приняла закон об увеличении акцизов на сигареты на 20%

Госдума приняла в финальном третьем чтении закон, согласно которому ставки акцизов на сигареты и другую табачную продукцию в России в 2021 г. вырастут на 20%. В соответствии с документом, с 1 января по 31 декабря следующего года налоговая ставка на сигареты и папиросы составит 2359 руб. за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, определяемой из максимальной розничной цены. В целом — не менее 3205 руб. за 1000 штук.