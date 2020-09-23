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Госдума приняла закон об увеличении акцизов на сигареты на 20%

Ведомости

Госдума приняла в финальном третьем чтении закон, согласно которому ставки акцизов на сигареты и другую табачную продукцию в России в 2021 г. вырастут на 20%. В соответствии с документом, с 1 января по 31 декабря следующего года налоговая ставка на сигареты и папиросы составит 2359 руб. за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, определяемой из максимальной розничной цены. В целом — не менее 3205 руб. за 1000 штук.

Ставка акциза на табак разных видов, включая кальянный, будет 3806 руб. за кг, на сигары — 258 руб. за штуку, электронные сигареты — 60 руб. за штуку. Предусмотрено повышение ставок и на прочие виды табачной продукции. 

При этом предполагается, что в 2022-2023 гг. налоговые ставки для этой категории товаров вырастут на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Ранее планировалось, что ставка акциза увеличится на 4% — целевой уровень инфляции в России.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в связи с повышением ставки акциза стоимость пачки сигарет вырастет примерно на 20 руб. Повышение налогов направлено на компенсацию роста бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Силуанов оценил подорожание сигарет после роста акцизов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных