Госдума приняла закон об увеличении акцизов на сигареты на 20%
Госдума приняла в финальном третьем чтении закон, согласно которому ставки акцизов на сигареты и другую табачную продукцию в России в 2021 г. вырастут на 20%. В соответствии с документом, с 1 января по 31 декабря следующего года налоговая ставка на сигареты и папиросы составит 2359 руб. за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, определяемой из максимальной розничной цены. В целом — не менее 3205 руб. за 1000 штук.
Ставка акциза на табак разных видов, включая кальянный, будет 3806 руб. за кг, на сигары — 258 руб. за штуку, электронные сигареты — 60 руб. за штуку. Предусмотрено повышение ставок и на прочие виды табачной продукции.
При этом предполагается, что в 2022-2023 гг. налоговые ставки для этой категории товаров вырастут на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Ранее планировалось, что ставка акциза увеличится на 4% — целевой уровень инфляции в России.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в связи с повышением ставки акциза стоимость пачки сигарет вырастет примерно на 20 руб. Повышение налогов направлено на компенсацию роста бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса.