Белоруссия возобновила поставки нефтепродуктов в Россию

Временный запрет на поставки нефтепродуктов в Россию действовал с 2 июня до 1 октября в рамках мер поддержки российской топливной промышленности на фоне обвала цен на энергоресурсы. Ограничения касались бензина, дизельного топлива, авиакеросина, судового топлива и газойли с содержанием серы до 0,05%. Запрет не распространялся на транзитные перевозки через Россию и между регионами с пересечением государственной границы. Также он не касался топлива, используемого непосредственно в пути следования, а также частного импорта физическими лицами.