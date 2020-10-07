Белоруссия возобновила поставки нефтепродуктов в Россию
Белоруссия возобновила поставки нефтепродуктов в Россию, заявил замгендиректора по обеспечению углеводородным сырьем «Беларусьнефти» Сергей Каморников, передает портал Tut.by.
«Могу подтвердить, что поставки белорусских нефтепродуктов в РФ возобновлены. Продажи осуществляются БНК (Белорусской нефтяной компанией. — прим. ред.) с участием дочерней компании в Смоленске», — сказал Каморников. По его словам, за первую неделю октября России продано дизтопливо производства Мозырского НПЗ и «Нафтана» объемом свыше 25 тысяч тонн.
Каморников добавил, что белорусские предприятия готовы увеличить поставки нефтепродуктов. Однако, по его словам, до конца года БНК может поставлять в Россию ежемесячно не более 50 тысяч тонн нефтепродуктов, так как уже есть обязательства в отношении Украины, Польши и стран Прибалтики.
Временный запрет на поставки нефтепродуктов в Россию действовал с 2 июня до 1 октября в рамках мер поддержки российской топливной промышленности на фоне обвала цен на энергоресурсы. Ограничения касались бензина, дизельного топлива, авиакеросина, судового топлива и газойли с содержанием серы до 0,05%. Запрет не распространялся на транзитные перевозки через Россию и между регионами с пересечением государственной границы. Также он не касался топлива, используемого непосредственно в пути следования, а также частного импорта физическими лицами.