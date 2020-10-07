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Белоруссия возобновила поставки нефтепродуктов в Россию

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Белоруссия возобновила поставки нефтепродуктов в Россию, заявил замгендиректора по обеспечению углеводородным сырьем «Беларусьнефти» Сергей Каморников, передает портал Tut.by.

«Могу подтвердить, что поставки белорусских нефтепродуктов в РФ возобновлены. Продажи осуществляются БНК (Белорусской нефтяной компанией. — прим. ред.) с участием дочерней компании в Смоленске», — сказал Каморников. По его словам, за первую неделю октября России продано дизтопливо производства Мозырского НПЗ и «Нафтана» объемом свыше 25 тысяч тонн.

Каморников добавил, что белорусские предприятия готовы увеличить поставки нефтепродуктов. Однако, по его словам, до конца года БНК может поставлять в Россию ежемесячно не более 50 тысяч тонн нефтепродуктов, так как уже есть обязательства в отношении Украины, Польши и стран Прибалтики.

Временный запрет на поставки нефтепродуктов в Россию действовал с 2 июня до 1 октября в рамках мер поддержки российской топливной промышленности на фоне обвала цен на энергоресурсы. Ограничения касались бензина, дизельного топлива, авиакеросина, судового топлива и газойли с содержанием серы до 0,05%. Запрет не распространялся на транзитные перевозки через Россию и между регионами с пересечением государственной границы. Также он не касался топлива, используемого непосредственно в пути следования, а также частного импорта физическими лицами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных