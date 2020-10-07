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Россия увеличила экспорт продовольствия на 15,2% с начала года

Ведомости

За восемь месяцев 2020 г. Россия увеличила экспорт продовольствия на 15,2% (по стоимости) и на 17,2% (по объемам), следует из данных Федеральной таможенной службы.

«В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 7,3% (в январе-августе 2019 года – 4,8%), в страны СНГ – 14,6% (10,2%). По сравнению с январем-августом 2019 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 15,2% и на 17,2% соответственно», — говорится в сообщении ведомства. 

В то же время импорт продовольствия в Россию, по данным ФТС, упал. «Снизились стоимостные объемы импорта на 1,2%, а физические объемы – на 0,1%», — заявили в ФТС. Наибольшее падение наблюдалось в поставках подсолнечного масла (на 66,9%), мяса (на 31,8%) и рыбы (на 10,2%). Рост наблюдался в импорте молока и сливок (19,0%), сливочного масла – (на 13,3%), а также сыров и творога (на 9,9%). 

В ведомстве добавили, что за отчетный период внешнеторговый оборот России составил $354,8 млрд, по сравнению с январем-августом прошлого года показатель сократился на 18,3%. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере $64 млрд, что на $54,5 млрд меньше, чем за первые восемь месяцев 2019 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных