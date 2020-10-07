Россия увеличила экспорт продовольствия на 15,2% с начала года

В то же время импорт продовольствия в Россию, по данным ФТС, упал. «Снизились стоимостные объемы импорта на 1,2%, а физические объемы – на 0,1%», — заявили в ФТС. Наибольшее падение наблюдалось в поставках подсолнечного масла (на 66,9%), мяса (на 31,8%) и рыбы (на 10,2%). Рост наблюдался в импорте молока и сливок (19,0%), сливочного масла – (на 13,3%), а также сыров и творога (на 9,9%).