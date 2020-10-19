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Мишустин оценил влияние на экономику первой фазы пандемии коронавируса

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Экономика России пережила первую фазу пандемии коронавируса лучше, чем экономики многих других стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Чтобы снизить влияние коронавируса, приняли целый ряд решений по поддержке граждан и экономики в целом. В результате мы прошли этот сложный период, во всяком случае его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам председателя правительства, инфляция с начала года составила чуть более 3%, а восстановление экономики идет быстрее прогнозов.

«Уже в следующем году мы ожидаем возвращения к росту ВВП на уровне, превышающем 3%, при сохранении инфляции вблизи 4%», — добавил премьер.

Правительство 25 сентября одобрило общенациональный план восстановления экономики. Долгосрочных структурных изменений в экономике планируется достичь за счет внедрения новых технологий, использования возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, а также наращивания экспорта и темпов реализации программ импортозамещения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных