Мишустин оценил влияние на экономику первой фазы пандемии коронавируса

«Чтобы снизить влияние коронавируса, приняли целый ряд решений по поддержке граждан и экономики в целом. В результате мы прошли этот сложный период, во всяком случае его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».