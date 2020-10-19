Мишустин оценил влияние на экономику первой фазы пандемии коронавируса
Экономика России пережила первую фазу пандемии коронавируса лучше, чем экономики многих других стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Чтобы снизить влияние коронавируса, приняли целый ряд решений по поддержке граждан и экономики в целом. В результате мы прошли этот сложный период, во всяком случае его первую фазу, лучше, чем целый ряд стран», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам председателя правительства, инфляция с начала года составила чуть более 3%, а восстановление экономики идет быстрее прогнозов.
«Уже в следующем году мы ожидаем возвращения к росту ВВП на уровне, превышающем 3%, при сохранении инфляции вблизи 4%», — добавил премьер.
Правительство 25 сентября одобрило общенациональный план восстановления экономики. Долгосрочных структурных изменений в экономике планируется достичь за счет внедрения новых технологий, использования возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, а также наращивания экспорта и темпов реализации программ импортозамещения.